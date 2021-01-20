Survivor Sancakay kimdir? Sancakay Ilım Morgül kaç yaşında, mesleği nedir?
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Survivor Sancakay kimdir? Sancakay Ilım Morgül kaç yaşında, mesleği nedir?

20.01.2021 09:19 | Son Güncelleme: 20.01.2021 09:22
Survivor Sancakay kimdir? Sancakay Ilım Morgül kaç yaşında, mesleği nedir?

Survivor 2020'in akşam yayınlanan bölümünde eleme potasına kalan İlayda, Öykü Çelik, Dora ve Sancakay arasından Samcakay Ilım Morgül adaya veda etti. Peki, Sancakay Ilım Morgül kaç yaşında, mesleği nedir? Survivor Sancakay kimdir?

Survivor 2021'de eleme kalan İlayda, Öykü Çelik, Dora ve Sancakay arasında en az oyu alan isim yarışmaya veda etti.Acun Ilıcalı SMS oylaması sonuçlarına göre Survivor'dan elenen yarışmacının Sancakay olduğunu açıkladı. Survivor Sancakay kimdir? Sancakay Ilım Morgül kaç yaşında, mesleği nedir?

SURVİVOR SANCAKAY KİMDİR?

İzmir ve Rize'de büyüyen Sancakay Ilım Morgül, 30 Ocak 1997 yılında dünyaya geldi. Sancakay Ilım Morgül, Teknik direktör Ünal Karaman'ın yeğenidir. Spor hayatına ritmik jimnastikle başlayan Sancakay, lise yıllarında İzmir'de futbol kariyerine başladı. Son sınıfta Rizespor ekibine transferi gerçekleştirilen Morgül, lise öğrenimini bu şehirde tamamladı.

Genç yarışmacı, lisansını Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde, Rus Dili Edebiyatı bölümünde tamamladı.

Konservatuvar tiyatro bölümünün yetenek sınavlarına girip kazandıktan sonra İstanbul'a yerleşen Morgül, halen 4. sınıf öğrencisi.

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