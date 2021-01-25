Survivor Sancakay Ilım Morgül ile Yılmaz Morgül akraba mı? İşte gerçekler...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Survivor Sancakay Ilım Morgül ile Yılmaz Morgül akraba mı? İşte gerçekler...

25.01.2021 19:46 | Son Güncelleme: 25.01.2021 19:50
Survivor Sancakay Ilım Morgül ile Yılmaz Morgül akraba mı? İşte gerçekler...

Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en az SMS oyunu alarak adaya veda eden Sancakay Ilım Morgül ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sancakay Ilım Morgül'ün sanatçı Yılmaz Morgül ile akraba olduğu öne sürüldü. İşin iç yüzü kısa sürede ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Survivor 2021'de İlayda, Dora ve Öykü ile eleme potasına kalan Sancakay Ilım Morgül, en az SMS oyunu alarak adaya veda etmişti.

Sancakay Ilım Morgül'ün vedası sonrası sosyal medyada flaş bir iddia ortaya atıldı.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Çelebi Fahrettin Koca Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Feyza Aktan Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Okan Buruk Fatih Terim Gökhan Gönül Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Rus Rusya İntihar Nijerya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Survivor Sancakay Ilım Morgül ile Yılmaz Morgül akraba mı? İşte gerçekler... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 19:51:44. #1.14#
title