Survivor Sancakay Ilım Morgül ile Yılmaz Morgül akraba mı? İşte gerçekler...

Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en az SMS oyunu alarak adaya veda eden Sancakay Ilım Morgül ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sancakay Ilım Morgül'ün sanatçı Yılmaz Morgül ile akraba olduğu öne sürüldü. İşin iç yüzü kısa sürede ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...