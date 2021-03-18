Survivor Sabriye Şengül oyunculuk için ilk imzasını attı
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Survivor Sabriye Şengül oyunculuk için ilk imzasını attı

18.03.2021 22:41 | Son Güncelleme: 18.03.2021 22:56

İki kez katıldığı Survivor yarışması ile tanınan kick boksçu Sabriye Şengül de oyunculuğa adım attı. Şengül, yaptığı paylaşımla yeni başlayacak olan Kırmızı Yol dizisiyle anlaştığını duyurdu.

Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu ve yapımcılığını üstlendiği Survivor'a 2017 ve 2019 yıllarında katılan ve yarışmadaki sert halleriyle izleyenlerin hafızasına kazınan kick boksçu Sabriye Şengülde oyunculuğa adım attı.

Survivor Sabriye Şengül oyunculuk için ilk imzasını attı

ÇEKİMLER MAYIS AYINDA BAŞLIYOR

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaşım yapan Sabriye Şengül, yeni başlayacak olan Kırmızı Yol dizisiyle anlaştığını duyurdu. Paylaşımına "Mayıs ayında çekimlere başlayacak olan benim de içinde yer aldığım 'Kırmızı Yol' dizisinin sözleşmesini imzaladık. Hayırlı olsun" notunu ekleyen Şengül'ün hangi rolde yer alacağı henüz netlik kazanmadı.

Survivor Sabriye Şengül oyunculuk için ilk imzasını attı
Haber Yorumları (1)
SEVGİ: şaşırdıkmı
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