Survivor saat kaçta başlıyor? Survivor 2021 ne zaman, saat kaçta başlıyor?

Heyecanla beklenen Survivor 2021 TV8 ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Meraka beklenen program öncesi Survivor 2021 Ünüler ve Gömüllüler takımında kimler var ve Survivor 2021 ne zaman, saat kaçta başlıyor merak edildi. Survivor saat kaçta başlıyor? Survivor 2021 ne zaman, saat kaçta başlıyor?

Ne zaman başlayacağı merakla beklenen Survivor 2021 izleyici ile buluşuyor. Kadrosu v oyunları ile merak konusu olan Survivor hakkında Survivor 2021 ne zaman, saat kaçta başlıyor, Survivor 2021 Ünüler ve Gömüllüler takımında kimler var, merak ediliyor. Survivor saat kaçta başlıyor? Survivor 2021 ne zaman, saat kaçta başlıyor? İşte Survivor 2021 detayları…

SURVİVOR SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Survivor Ünlüler Gönüllüler Survivor, Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Perşembe akşamı 20:00'de Tv8'de izleyici karşısına çıkacak. Bu sezon da ıssız bir adada hayatta kalma mücadelesi veren yarışmacıların zor yaşamı ve birincilik mücadelesi ekranlara gelecek.

Survivor 2021 Tv8 ekranlarında izleyiciyle buluştu. Survivor, cumartesi, pazar, pazartesi, salı, perşembe olmak üzere haftanın 5 günü yayınlanacak.

SURVİVOR HANGİ KANALDA?

9 Ocak Cumartesi akşamı yeni sezonuna başlayan Survivor 2021 Tv8 kanalında saat 20.00'de yayınlanacak.

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER KADROSU

Survivor Gönüllüler yarışmacıları arasında Yiğit Poyraz, Sancakay Ilım Morgül, Emin Günenç, Sena Özdemir, Steven Salam, Aleyna Kalaycıoğlu, Hanzade Ofluoğlu, Yunus Emre Karabacak, Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, İlayda Şeker, Ayşe Yüksel, Uğurtan Dora bulunuyor.

SURVİVOR ÜNLÜLER KADROSU

Survivor 2021 Ünlüler kadrosunda Batuhan Karacakaya, Çağrı Atakan, Melis Sezer, İsmail Balaban, Hayrettin, Öykü Çelik, Cemal Hünal, Merve Aydın, Meryem Kasap, Barış Özbek bulunuyor.

Batuhan Karacakaya – Oyuncu

Çağrı Atakan – Oyuncu

Melis Sezer – Milli Tenisçi

İsmail Balaban – Baş Pehlivan

Hayrettin – Oyuncu

Öykü Çelik – Oyuncu

Cemal Hünal – Oyuncu

Merve Aydın – Mİilli Basketbolcu

Meryem Kasap - Milli Atlet

Barış Özbek - Futbolcu