Survivor Reşat nereli? Survivor Reşat kimdir, kaç yaşında?

Survivor Reşat Hacıahmetoğlu, Survivor 2021'in merak edilen isimlerinden biri. Trabzon Of'tan yarışmaya katılan Survivor Reşat, sosyal medyada yayınladığı videolar ile tanınıyor. 1990 doğumlu olan yarışmacı, 'Irmağa gidiyorum' diye seslendiği videosu geniş kitlelere ulaşmıştı.

SURVİVOR REŞAT KİMDİR, NERELİ?

Survivor Reşat Karadenizli. Trabzonlu olan Reşat Hacıahmetoğlu 1990 doğumlu. Sosyal medyada yayınladığı videolar ile tanınmaktadır. 2016 yılında sosyal medyada tanınmaya başladı. Irmağa gidiyorum diye seslendiği videosu geniş kitlelere ulaştı. Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, öğrenimine üniversite yıllarına Of'ta devam etti. Daha sonra Ordu Üniversitesi'nden mezun oldu. Lise bitene kadar karate ile ilgilenen Hacıahmetoğlu, sonrasında vücut geliştirme ile ilgilenmeye devam etti. Uzun süre özel bir şirkette çalışan Hacıahmetoğlu, Trabzon'da yaşıyor.