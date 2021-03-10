Survivor Reşat kimdir? Survivor Reşat nereli? Survivor Reşat kaç yaşında, boyu? Survivor Reşat evli mi? Survivor Reşat instagramı ne?

TV8 ekranlarında en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor 2021'de yarışmacılar merak ediliyor. Survivor Reşat kimdir? Survivor Reşat nereli? Survivor Reşat mesleği ne? Survivor Reşat kaç yaşında, boyu? Survivor Reşat evli mi? Survivor Reşat instagramı ne?

Survivor 2021'de Gönüllüler takımında iddialı sözleriyle merak edilen Reşat Hacıahmetoğlu, sakatlanmasıyla birlikte dikkatleri daha çok üzerine çekti. Peki, Survivor Reşat kimdir? Survivor Reşat nereli? Survivor Reşat mesleği ne? Survivor Reşat kaç yaşında, boyu? Survivor Reşat evli mi? Survivor Reşat instagramı ne?

SURVİVOR REŞAT KİMDİR? SURVİVOR REŞAT NERELİ?

Survivor Reşat Karadenizli Bölgesi, Trabzonlu olan Reşat Hacıahmetoğlu 1990 doğumlu. Sosyal medyada yayınladığı videolar ile tanınmaktadır. 2016 yılında sosyal medyada tanınmaya başladı. Irmağa gidiyorum diye seslendiği videosu geniş kitlelere ulaştı. Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, öğrenimine üniversite yıllarına Of'ta devam etti. Daha sonra Ordu Üniversitesi'nden mezun oldu. Lise bitene kadar karate ile ilgilenen Hacıahmetoğlu, sonrasında vücut geliştirme ile ilgilenmeye devam etti. Uzun süre özel bir şirkette çalışan Hacıahmetoğlu, Trabzon'da yaşıyor.

SURVİVOR REŞAT KAÇ YAŞINDA, BOYU?

Reşat Hacıahmetoğlu 1990 doğumlu ve 31 yaşındadır. Survivor Reşat'ın boyu,1.83'tür.

SURVİVOR REŞAT EVLİ Mİ?

Survivor 2021 Gönüllüler yarışmacısı Survivor Reşat'ın bekar olduğu bilinmektedir.

SURVİVOR REŞAT İNSTAGRAMI NE?

Survivor 2021 Gönüllüler yarışmacısı Reşat'ın instagram kullanıcı adı, 'resathao'dur.