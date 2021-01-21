Survivor Poyraz kaç yaşında? 2021 Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz kimdir, boyu nedir ve nereli?

Survivor Poyraz kimdir, kaç yaşında? Soruları merak ediliyor. Survivor 2021 tüm hızıyla başladı. Yiğit Poyraz Survivor 2021 gönüllüler takımının dikkat çeken yarışmacıları arasında yer alıyor. Peki Survivor Poyraz kaç yaşında? 2021 Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz kimdir, boyu nedir ve nereli?

Survivor 2021 yarışması 9 Ocak akşamı TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladı. Survivor Yiğit Poyraz yarışmanın ilk bölümünden beri merak edilen isimler arasında yer alıyor. Survivor Poyraz 2021 Gönüllüler kadrosunda yer aldı ve öne çıkan isim olmayı başardı. ''Survivor'da Poyraz estireceğim'' diyen Yiğit Poyraz kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte Survivor Yiğit'in instagram twitter adresleri...

SURVİVOR POYRAZ KİMDİR?

Survivor Gönüllüler kadrosunda yer alan Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde doğdu. Bodrum'da büyüdüğünü belirten Yiğit Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej'i yatılı olarak kazanarak İstanbul'a yerleşti.

2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi. 1 sene Sydney Uni'de exchange programı ile eğitim gördü.

8 yaşından beri basketbol oynuyan Yiğit Poyraz, 2 senedir halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.