Survivor 2022 All Star heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Yarışma öncesi açıklanan kadrolarda ismi geçen ancak koronavirüse yakalanması nedeniyle karantinaya giren ve bu nedenle programda yer almayan Nisa Bölükbaşı hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Peki, Survivor Nisa ne zaman katılacak? Survivor Nisa hasta mı?

Yarışma başlamadan hemen önce koronavirüse yakalanarak karantinaya alınan ve bu nedenle Survivor All Star'da yer almayan Nisa Bölükbaşı'nın programa dahil olup olmayacağı merak konusuydu. Merak edilen soruyu yanıtlayan Acun Ilıcalı, "Bir yarışmacımız rahatsız olduğu için başlayamadı. O da Nisa. Nisa ilerleyen günlerde kadroya dahil olacak." dedi. Survivor Nisa hasta mı? Survivor Nisa ne zaman katılacak?

SURVİVOR NİSA NE ZAMAN KATILACAK?

Programın yapımcısı ve sunucusu olan Acun Ilıcalı, konu hakkında bilgi vererek önümüzdeki günlerde Nisa'nın yarışmaya dahil olacağını söyledi.

"RAHATSIZ OLDUĞU İÇİN BAŞLAYAMADI"

Acun Ilıcalı, yaptığı açıklamada "Bir yarışmacımız rahatsız olduğu için başlayamadı. O da Nisa. Nisa ilerleyen günlerde kadroya dahil olacak. Yedeklerden Yağmur, Nisa'nın yerine kadroya katıldı. Bundan sonra bakalım Yağmur'un sonradan girecekken erken girmesi ona neler getirecek?" ifadelerini kullandı.

YERİNE YAĞMUR BANDA DAHİL OLDU

Yarışma öncesi yapılan koronavirüse testi pozitif çıkan ve karantinaya alınan Nisa'nın yerine, yedek yarışmacılardan Yağmur Banda dahil olmuştu.

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