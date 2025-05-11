Survivor neden yok? 11 Mayıs Pazar Survior yeni bölüm yok mu?

TV 8'de bu akşam Survivor All Star-Gönüllüler yarışmasının yeni bölümü yayınlanacak. O Ses Türkiye neden yayınlanmadı? araştırılmaya başlandı. Survivor neden yok? 11 Mayıs Pazar Survior yeni bölüm yok mu?

SURVİVOR HAKKINDA



SURVİVOR NEDEN YOK?

Survivor bu akşam yok. Bu akşam O Ses Türkiye final bölümü yayınlanıyor.

TV 8 YAYIN AKIŞI