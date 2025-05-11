Survivor neden yok? 11 Mayıs Pazar Survior yeni bölüm yok mu?
TV 8 bu akşam Survivor mu var O Ses Türkiye mi? merak konusu oldu. Sevilen programların yeni bölümleri şimdiden araştırılmaya başlandı. Peki, Survivor neden yok? 11 Mayıs Pazar Survior yeni bölüm yok mu?
TV 8'de bu akşam Survivor All Star-Gönüllüler yarışmasının yeni bölümü yayınlanacak. O Ses Türkiye neden yayınlanmadı? araştırılmaya başlandı. Survivor neden yok? 11 Mayıs Pazar Survior yeni bölüm yok mu?
SURVİVOR HAKKINDA
SURVİVOR NEDEN YOK?
Survivor bu akşam yok. Bu akşam O Ses Türkiye final bölümü yayınlanıyor.