Survivor ne zaman, saat kaçta? Survivor yeni bölüm fragmanı izle! Survivor yeni bölüm izle!
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Survivor ne zaman, saat kaçta? Survivor yeni bölüm fragmanı izle! Survivor yeni bölüm izle!

14.01.2021 09:00 | Son Güncelleme: 14.01.2021 09:03
Survivor ne zaman, saat kaçta? Survivor yeni bölüm fragmanı izle! Survivor yeni bölüm izle!

Survivor 2021 yeni sezonuyla bu akaşam başlayacak. TV 8 ekranlarında izleyici ile buluşacak olan Survivor yarışmacıları merak ediliyor. Peki, Survivor ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Survivor 2021 yarışmacıları kimlerdir? Survivor fragmanı izle!

Survivor 2021 yeni sezonuyla bu akaşam başlayacak. TV 8 ekranlarında izleyici ile buluşacak olan Survivor yarışmacıları merak ediliyor. Peki, Survivor ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Survivor 2021 yarışmacıları kimlerdir? Survivor fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde...

SURVİVOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Survivor'ın ilk bölümü 14 Ocak 2021 Cumartesi bu akşam saat 20.00'de yayınlanacaktır.

SURVİVOR HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Survivor'ın ilk bölümü 9 Ocak 2021 Perşembe günü TV 8 ekranlarında bu akşam saat 20.00'de yayınlanacaktır.

SURVİVOR 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Survivor ilk bölümü ile ekranlara gelmişti. Ünlüler gönüllüler kadrosu ile izleyici karşısına çıkan Survivor 2021'in 5. tanıtım fragmanı yayınlanmıştır.

SURVİVOR 5. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Survivor ne zaman, saat kaçta? Survivor yeni bölüm fragmanı izle! Survivor yeni bölüm izle!

SURVİVOR 2021 YARIŞMACILARI KİMLERDİR?

ÜNLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI

İsmail Balaban

Melis Sezer

Çağrı Atakan

Meryem Kasap

Hayrettin

Barış Özbek

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Öykü Çelik

Cemal Hünal

GÖNÜLLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI

Yiğit Poyraz

Sancakay Ilım Morgül

Emin Günenç

Steven Salam

Aleyna Kalaycıoğlu

Hanzade Ofluoğlu

Yunus Emre Karabacak

Sultan Reşat Hacıahmetoğlu

İlayda Şeker

Ayşe Yüksel

Uğurtan Dora

SURVİVOR 5. BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

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