Survivor ne zaman, saat kaçta? Survivor yeni bölüm fragmanı izle! Survivor yeni bölüm izle!

Survivor 2021 yeni sezonuyla bu akaşam başlayacak. TV 8 ekranlarında izleyici ile buluşacak olan Survivor yarışmacıları merak ediliyor. Peki, Survivor ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Survivor 2021 yarışmacıları kimlerdir? Survivor fragmanı izle!