Survivor ne zaman, saat kaçta? Survivor yeni bölüm fragmanı izle! Survivor yeni bölüm izle!
Survivor 2021 yeni sezonuyla bu akaşam başlayacak. TV 8 ekranlarında izleyici ile buluşacak olan Survivor yarışmacıları merak ediliyor. Peki, Survivor ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Survivor 2021 yarışmacıları kimlerdir? Survivor fragmanı izle!
Survivor 2021 yeni sezonuyla bu akaşam başlayacak. TV 8 ekranlarında izleyici ile buluşacak olan Survivor yarışmacıları merak ediliyor. Peki, Survivor ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Survivor 2021 yarışmacıları kimlerdir? Survivor fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde...
SURVİVOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Survivor'ın ilk bölümü 14 Ocak 2021 Cumartesi bu akşam saat 20.00'de yayınlanacaktır.
SURVİVOR HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?
Survivor'ın ilk bölümü 9 Ocak 2021 Perşembe günü TV 8 ekranlarında bu akşam saat 20.00'de yayınlanacaktır.
SURVİVOR 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Survivor ilk bölümü ile ekranlara gelmişti. Ünlüler gönüllüler kadrosu ile izleyici karşısına çıkan Survivor 2021'in 5. tanıtım fragmanı yayınlanmıştır.
SURVİVOR 5. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
SURVİVOR 2021 YARIŞMACILARI KİMLERDİR?
ÜNLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI
İsmail Balaban
Melis Sezer
Çağrı Atakan
Meryem Kasap
Hayrettin
Barış Özbek
Merve Aydın
Batuhan Karacakaya
Öykü Çelik
Cemal Hünal
GÖNÜLLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI
Yiğit Poyraz
Sancakay Ilım Morgül
Emin Günenç
Steven Salam
Aleyna Kalaycıoğlu
Hanzade Ofluoğlu
Yunus Emre Karabacak
Sultan Reşat Hacıahmetoğlu
İlayda Şeker
Ayşe Yüksel
Uğurtan Dora