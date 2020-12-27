Survivor ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı yayın tarihini açıklandı!

Ekranların heyecan dolu yarışması Survivor, ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı yayın tarihini açıklandı! Merakla beklenen yarışmanın yayın tarihi belli oldu. İşte Survivor 2021'in yayın günü ve saati!

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2021'in ne zaman yayınlanacağı merakla bekleniyor. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını yaptığı yarışma programı izleyicisini ekran başına kilitliyor. Yayınlandığı her sezon, adından söz ettirmeyi başaran Survivor 2021 yarışmasının yeni sezonun ne zaman başlayacağı izleyicisinin araştırma konusu oldu. Survivor ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı yayın tarihini açıklandı!

SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Acun Ilıcalı'nın hem yapımcılığını hem de sunuculuğunu gerçekleştirdiği, TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasının 2021 sezonu, 9 Ocak Cumartesi akşamı saat 20:00'de TV8'de başlayacak.

Ünlüler- Gönüllüler formatında gerçekleştirilen yarışma programı, yayınlandığı her sezon izlenme rekorları kırıyor. Büyük bir izleyici kitlesine sahip Survivor yarışmasının yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Geçen sezon birbirinden değerli oyuncuların yarıştığı Survivor 2020 'nin birincisi DJ Cemalcan Canseven olmuştu.

Acun Ilıcalı'nın hem yapımcılığını hem de sunuculuğunu gerçekleştirdiği Survivor Türkiye yarışmasının 2021 kadrosu belli oldu. Birbirinden değerli ünlülerin yer aldığı kadro, farklı zamanlarda belirginlik kazandı. İzleyicinin merakla beklediği Survivor 2021 kadrosunda kimler var?

Cemal Hünal

Survivor 2021 Kadrosunda adı açıklanan ilk isim Cema Hünal oldu. Acun Ilıcalı'nın Sosyal medya hesabından"Issız adam, ıssız ada" yazısı ile Cemal Hünal'ın fotoğrafını paylaşması, Survivor 2021 Kadrosunun ilk ismini ilanı olarak kabul gördü.

Batuhan Karacakaya

Survivor 2021 kadrosunda olacağı kesinleşen ünlülerden bir diğeri Batuhan Karacakaya. Sosyal medya hesabından "Hissediyorum. Güzel şeyler olacak" paylaşımında bulunan oyuncunun Survivor 2021 kadrosunda yer alması ihtimali kuvvetleniyor. Aşkı Memnu dizisinde Canlandırdığı Bülent karakteri ile büyük bir kesim tarafından tanınan Batuhan Karacakaya; Bıçak Sırtı, Diriliş Ertuğrul gibi başarılı projelerde yer aldı. 23 yaşındaki oyuncu, Survivor 2021 kadrosunda yer alan en genç yarışmalardan biri.

Öykü Çelik



Survivor 2021 kadrosunda yer alan bir diğer ünlü isim Öykü Çelik. Geçtiğimiz günlerde Bebek'te gazetecilere yakalanan Öykü Çelik,"Spordan çıktım. Survivor'a hazırlanıyorum"demişti. Show TV ekranlarında kısa bir yayın hayatı olan Şeref Sözü adlı dizide yer alan Öykü Çelik, Survivor 2021 Türkiye yarışmasında nasıl bir performans sergileyecek, merakla bekleniyor.

Barış Özbek

Survivor 2021 kadrosunda adı geçen bir diğer ünlü kişi Barış Özbek. Galatasaray ve Trabzonspor futbol kulüplerinde forma giyen sporcu Barış Özbek'in Survivor 2021 kadrosunda yer almasına kesin gözü ile bakılıyor.

Okan Kurt

Survivor 2021 kadrosunda yer alması beklenen bir diğer isim Okan Kurt. Demet Akalın, Star TV ekranlarında yayınlanan 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' adlı programında, eşi Okan Kurt'un Survivor 2021 Kadrosunda yer alacağını ima etse de henüz kesinleşmiş bir bilgi paylaşımı yok. Okan Kurt'un, Survivor 2021 yarışmacıları arasında olması bekleniyor.

Celal Sarıgül

Survivor 2021 kadrosunda adı geçen bir diğer isim Celal Sarıgül. MasterChef Türkiye 2020 yarışmacısı Celal Sarıgül'ün Survivor 2021 kadrosuna dahil olması kuvvetli bir ihtimal gibi görülüyor.

Mustafa Aydın

Survivor 2021 kadrosuna dahil olacağı yüksek ihtimal olan bir diğer kişi Mustafa Aydın. MasterChef Türkiye 2019 kadrosunda yer alan Hürmüz Mustafa lakaplı Mustafa Aydın, Survivor 2021 kadrosunda yer alacağı haberleri Sevenlerini heyecanlandırdı.

Survivor 2021 kadrosuna Turabi Çamkıran, Hikmet Tuğsuz, Uğur Pektaş gibi isimlerin dahil olacağı konuşulsa da henüz kesinleşmiş bir bilgi yok. Bu isimlerin Survivor 2021 kadrosunda yer alıp almadığı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.