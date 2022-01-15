Survivor Mert Öcal kimdir? Mert Öcal kaç yaşında? 2022 Mert Öcal Instagram hesabı nedir?
2022 Survivor All Star ekibine dahil olan Mert Öcal başarısı sayesinde seyircinin takdirini toplamıştır. Yeni sezon da All Star ekibine katılan başarılı ve hırslı yarışmacı kimdir izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Mert Öcal kimdir? Kaç yaşında?
2022 Survivor All Star yeni sezon ekibine dahil olan isimlerden biri de Mert Öcal, seyircisinin yoğun ilgisini çekmektedir. Başarılı yarışmacı, herkes tarafından merak edilmektedir. Survivor yarışmasından Mert Öcal başarısı sayesinde seyircinin takdirini toplamıştır. Yeni sezon da All Star ekibine katılan başarılı ve hırslı yarışmacı kimdir izleyiciler tarafından merak ediliyor. 2022 Survivor All Star ekibine dahil olan Mert Öcal, ünlüler takımında yer alacaktır. Survivor Mert Öcal kimdir? Mert Öcal kaç yaşında? 2022 Mert Öcal Instagram hesabı nedir? Mert Öcal kaç yaşındadır?
MERT ÖCAL KİMDİR?
Doğum tarihi: 29 Eylül 1982
Yaşı: 39 yıl yaşında
Nereli: İstanbul
Boyu: 1,93 m
Mert Öcal Türk model ve oyuncudur. 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. "Best Model of Turkey" seçildikten sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı. Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog çekimi ve defilelerde görev aldı. Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Yabancı Damat, Bizim Okul, Doktorlar, Rüyalarda Buluşuruz, İsimsizler, Aşk Yeniden gibi çeşitli dizilerde rol aldıktan sonra Arka Sokaklar dizisinde oynadı. 16 Şubat 2020 tarihinde başlayan Survivor 2020 yarışmasının Ünlüler takımında yer aldı. 2021'de Sen Çal Kapımı dizisine konuk oyuncu olarak dahil oldu dahil oldu. 2022'de de Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele edecektir.
Filmografi
- 2022 - Survivor 2022: All Star
- 2021 - Survivor Panorama
- 2021 - Sen Çal Kapımı
- 2020 - Survivor 2020
- 2019-2020 - Arka Sokaklar (Tarık)
- 2017 - Savaşçı (Baran)
- 2015-2016 - Aşk Yeniden
- 2017 - İsimsizler (Tufan Aslan Kalender)
- 2013 - Bizim Okul
- 2011 - Doktorlar
- 2008 - Görgüsüzler
- 2007 - Yabancı Damat
- 2007 - Oyun Bitti
- 2006 - Rüyalarda Buluşuruz
- 2005 - Nehir
- 2005 - Asla Unutma