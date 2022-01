2022 Survivor All Star ekibine dahil olan Mert Öcal başarısı sayesinde seyircinin takdirini toplamıştır. Yeni sezon da All Star ekibine katılan başarılı ve hırslı yarışmacı kimdir izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Mert Öcal kimdir? Kaç yaşında?

2022 Survivor All Star yeni sezon ekibine dahil olan isimlerden biri de Mert Öcal, seyircisinin yoğun ilgisini çekmektedir. Başarılı yarışmacı, herkes tarafından merak edilmektedir. Survivor yarışmasından Mert Öcal başarısı sayesinde seyircinin takdirini toplamıştır. Yeni sezon da All Star ekibine katılan başarılı ve hırslı yarışmacı kimdir izleyiciler tarafından merak ediliyor. 2022 Survivor All Star ekibine dahil olan Mert Öcal, ünlüler takımında yer alacaktır. Survivor Mert Öcal kimdir? Mert Öcal kaç yaşında? 2022 Mert Öcal Instagram hesabı nedir? Mert Öcal kaç yaşındadır?

MERT ÖCAL KİMDİR?

Doğum tarihi: 29 Eylül 1982

Yaşı: 39 yıl yaşında

Nereli: İstanbul

Boyu: 1,93 m

Mert Öcal Türk model ve oyuncudur. 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. "Best Model of Turkey" seçildikten sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı. Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog çekimi ve defilelerde görev aldı. Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Yabancı Damat, Bizim Okul, Doktorlar, Rüyalarda Buluşuruz, İsimsizler, Aşk Yeniden gibi çeşitli dizilerde rol aldıktan sonra Arka Sokaklar dizisinde oynadı. 16 Şubat 2020 tarihinde başlayan Survivor 2020 yarışmasının Ünlüler takımında yer aldı. 2021'de Sen Çal Kapımı dizisine konuk oyuncu olarak dahil oldu dahil oldu. 2022'de de Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele edecektir.

Filmografi

2022 - Survivor 2022: All Star

2021 - Survivor Panorama

2021 - Sen Çal Kapımı

2020 - Survivor 2020

2019-2020 - Arka Sokaklar (Tarık)

2017 - Savaşçı (Baran)

2015-2016 - Aşk Yeniden

2017 - İsimsizler (Tufan Aslan Kalender)

2013 - Bizim Okul

2011 - Doktorlar

2008 - Görgüsüzler

2007 - Yabancı Damat

2007 - Oyun Bitti

2006 - Rüyalarda Buluşuruz

2005 - Nehir

2005 - Asla Unutma

Haberler.com - Gündem