Survivor Mert kimdir? Mert Sürgün adasına mı gitti? Mert neden yok, yarışlarda niye yok? Survivor Mert Öcal kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Survivor All Star tüm hızıyla devam etmektedir. Yarışmanın başarılı isimlerinden Mert bugün Sürgün adasına giden ilk isim oldu. Bunun ardından izleyiciler, Survivor Mert kimdir? Mert Sürgün adasına mı gitti, yarışlarda neden yok? Survivor Mert Öcal kaç yaşında, nereli, mesleği ne? merak etti. İşte detaylar...

Survivor 2022 Ünlüler takımı yarışmacılarından birisi de Mert Öcal oldu. Mert bugün takımda en çok oyu alan isim olmuştu ve Sürgün adasına gönderilmiştir. Peki, Survivor Mert kimdir? Mert neden yok, Sürgün adasına mı gitti, yarışlarda niye yok? Survivor Mert Öcal kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR MERT KİMDİR?

29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğan oyuncu, "Best Model of Turkey" seçildikten sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı. Daha sonra "Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz" gibi çeşitli dizilerde rol aldı.

Uzun bir süre mankenlik yaptıktan sonra kariyerini oyunculuk yönünde devam ettirmek isteyen Mert Öcal ilk olarak 2005 yılında Asla Unutma dizisinde Salih karakterini oynayarak başladı. Ardından birkaç dizide küçük rollerde oynayan genç oyuncu Mert Öcal, 2008 yılında "Görgüsüzler" adlı dizide Çağla Şikel, Melek Baykal, Aylin Kabasakal, Levent Ülgen, Zeki Alasya gibi usta isimlerle birlikte rol alarak oyunculu konusunda da performansını sergileme şansı yakaladı.

Oyunculuğa kısa bir ara verdikten sonra yeniden 2013 yılında "Bizim Okul" isimli dizi ile Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Gizem Soysaldı, Cem Davran, Pınar Aydın, Bican Günalan, Ahenk Demir, Volkan Severcan ile usta oyuncu kadrosu ile birlikte oynama şansını yakaladı. Hemen ardından 2015 yılında Aşk Yeniden, 2017 yılında ise İsimsizler isimli dizinin kadrosuna dâhil edildi.

Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Bizim Okul, Doktorlar, Rüyalarda Buluşuruz dizilerinde rol alan Mert Öcal, 2018 yılında Adını Sen Koy ve 2019 yılı sonunda ise yine ekranların en uzun soluklu olan dizisi Arka Sokaklar kadrosuna dahil edildi.

Rol Aldığı Diziler:

İsimsizler (2017)

Savaşçı (Baran, 2017)

Aşk Yeniden (Ertan, 2015)

Bizim Okul (Murat, 2013)

Kız Annesi (Yalçın, 2011)

Görgüsüzler (Yılmaz, 2008)

Oyun Bitti (Murat, 2007)

Rüyalarda Buluşuruz (Murat, 2006)

Doktorlar (4. Sezon 2010

Nehir (2005)

Asla Unutma (Salih, 2005)

Rol Aldığı Filmler:

Defne'nin Bir Mevsimi (İnayet, 2016)

Mahmut İle Meryem (2012)

Takkeci Baba Rüya Peşinde (Vehbi, TV Filmi 2011)

SURVİVOR MERT NEDEN YOK, SÜRGÜN ADASINA MI GİTTİ?

Mert Öcal bu haftanın ilk Sürgün adasına giden ismi oldu. Bundan dolayı bu hafta yarışlarda yer almayacak.

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