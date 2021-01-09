Survivor Melis Sezer kimdir? Melis Sezer kaç yaşında, nereli? Melis Sezer Instagram hesabı!

Ekranların en sevilen yarışması Survivor çok yakında başlayacak. Başlamasına az kala açıklanan Survivor yarışmacılar büyük merak topluyor. Peki, Melis Sezer kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Melis Sezer kaç yaşında ve nereli? Melis Sezergönüllü mü, ünlü mü? Survivor 2021 ne zaman başlayacak?