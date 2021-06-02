Survivor kim elendi? Survivor kim SMS birincisi kim? Survivor SMS sıralaması! Dora mı, Aleyna mı elendi?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Survivor kim elendi? Survivor kim SMS birincisi kim? Survivor SMS sıralaması! Dora mı, Aleyna mı elendi?

Survivor kim elendi? Survivor kim SMS birincisi kim? Survivor SMS sıralaması! Dora mı, Aleyna mı elendi?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Survivor 1 Haziran kim elendi merak ediliyor. Haftanın SMS 1. leri eleme adaylarını söylemesiyle birlikte toplam eleme adayı 5'e yükseldi. Peki bu hafta Survivor kim elendi? Survivor elenen isim kim oldu? Survivor bu hafta hangi isim elendi? Eleme adayları kimler? SMS 1. leri kimler oldu? 1 Haziran Survivor SMS birincileri!

Survivor 1 Haziran kim elendi merak ediliyor. Haftanın SMS 1. leri eleme adaylarını söylemesiyle birlikte toplam eleme adayı 5'e yükseldi. Peki bu hafta Survivor kim elendi? Survivor elenen isim kim oldu? Survivor bu hafta hangi isim elendi? Eleme adayları kimler? SMS 1. leri kimler oldu? 1 Haziran Survivor SMS birincileri!

SURVIVOR KİM ELENDİ?

1 Haziran Salı günü yayınlanan Survivor yarışması eleme sonuçları belli olacak. Devam eden Survivor yarışması detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz

SURVIVOR ELEME ADAYLARI

Kırmızı takım eleme adayı: Aleyna Çalışkan

Mavi takım eleme adayı: Dora

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Nikos Dendias Süleyman Soylu Mustafa Varank İbrahim Aydemir
Magazin Demet Evgar Oğuzhan Koç Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Ergin Ataman Nihat Özdemir Merih Demiral Roland Garros Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Survivor kim elendi? Survivor kim SMS birincisi kim? Survivor SMS sıralaması! Dora mı, Aleyna mı elendi? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 00:20:30. #1.16#

title