Survivor kim elendi? Survivor kim SMS birincisi kim? Survivor SMS sıralaması! Dora mı, Aleyna mı elendi?

Survivor 1 Haziran kim elendi merak ediliyor. Haftanın SMS 1. leri eleme adaylarını söylemesiyle birlikte toplam eleme adayı 5'e yükseldi. Peki bu hafta Survivor kim elendi? Survivor elenen isim kim oldu? Survivor bu hafta hangi isim elendi? Eleme adayları kimler? SMS 1. leri kimler oldu? 1 Haziran Survivor SMS birincileri!