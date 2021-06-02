Survivor kim elendi? Survivor kim SMS birincisi kim? Survivor SMS sıralaması! Dora mı, Aleyna mı elendi?
Survivor 1 Haziran kim elendi merak ediliyor. Haftanın SMS 1. leri eleme adaylarını söylemesiyle birlikte toplam eleme adayı 5'e yükseldi. Peki bu hafta Survivor kim elendi? Survivor elenen isim kim oldu? Survivor bu hafta hangi isim elendi? Eleme adayları kimler? SMS 1. leri kimler oldu? 1 Haziran Survivor SMS birincileri!
Survivor 1 Haziran kim elendi merak ediliyor. Haftanın SMS 1. leri eleme adaylarını söylemesiyle birlikte toplam eleme adayı 5'e yükseldi. Peki bu hafta Survivor kim elendi? Survivor elenen isim kim oldu? Survivor bu hafta hangi isim elendi? Eleme adayları kimler? SMS 1. leri kimler oldu? 1 Haziran Survivor SMS birincileri!
SURVIVOR KİM ELENDİ?
1 Haziran Salı günü yayınlanan Survivor yarışması eleme sonuçları belli olacak. Devam eden Survivor yarışması detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz
SURVIVOR ELEME ADAYLARI
Kırmızı takım eleme adayı: Aleyna Çalışkan
Mavi takım eleme adayı: Dora