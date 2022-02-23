Survivor kim elendi, kim gitti? 23 Şubat Survivor All Star elenen isim kim oldu? Nagihan mı, Yasin mi, Gökhan mı, Yunus Emre mi? Hangi isim elendi?
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Survivor All Star heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bugün ada konseyince bir yarışmacı Survivor'a veda edecek. Peki, Survivor kim elendi? 23 Şubat Survivor All Star elenen isim kim oldu? Nagihan mı, Yasin mi, Gökhan mı, Yunus Emre mi? Hangi isim elendi? Survivor eleme adayları kimlerdir? 23 Şubat Çarşamba hangi isim adaya veda edecek? Bu akşam Survivor'da elenen kim oldu? Survivor adaya kim veda etti? İşte bilgiler...
Survivor'da kim elendi? Survivor All Star kim gitti? TV8'de Survivor'da bugün adaya bir isim veda edecek. Bugün ödül oyunu oynandı ve ödül oyunun ardından yarışmacılar ada konseyinde buluştu. Peki, Survivor kim elendi? 23 Şubat Survivor All Star elenen isim kim oldu? Nagihan mı, Yasin mi, Gökhan mı, Yunus Emre mi? Hangi isim elendi? Survivor kim gitti? 23 Şubat bu akşam Survivor'da kim gitti, kalan isimler kimler oldu? Survivor bu haftanın eleme adayları kimlerdir? Survivor bu haftanın dokunulmazlıklarını kimler kazandı?
Bu haftanın ilk 2 dokunulmazlığını Ünlüler kazanmıştı. İlk 2 eleme adayı Yunus Emre ve Yasin olmuştu. Ardından 3. dokunulmazlığı Gönüllüler kazandı ve Ünlüler takımında Nagihan Sürgün adasına gitti. Gönüllüler takımında ise Yağmur 4. eleme adayı olarak Gökhan'ın ismini söyledi.
Haftanın son dokunulmazlığını Gönüllüler kazanmıştı ve Ünlülerden Nagihan Sürgün adasına gitmişti. Ayrıca Gönüllüler takımının en iyisi olan Yağmur 4. eleme adayı olarak Gökhan'ın ismini söyledi. Sürgün adasındakiler haftanın eleme adayları oluyor. Bu haftanın Sürgün Adasında yer alan yarışmacıları şu şekilde.
- 1. eleme adayı : Yunus Emre
- 2. eleme adayı : Yasin
- 3. eleme adayı : Nagihan
- 4. eleme adayı : Gökhan
- - Yunus Emre
- - Yasin
- - Nagihan
- - Gökhan
Ada Konseyi başladı. Birazdan SMS sıralamasına göre adaya veda edecek olan isim açıklanacak. Eleme adayları ise; Yunus Emre, Yasin, Nagihan ve Gökhan'dır.
Yarışmaya bu hafta veda eden isim Yunus Emre oluyor.
YARIŞMAYA VEDA EDEN İSİM : YUNUS EMRE