Survivor kim elendi, kim gitti? 23 Şubat Survivor All Star elenen isim kim oldu? Nagihan mı, Yasin mi, Gökhan mı, Yunus Emre mi? Hangi isim elendi?

Survivor'da kim elendi? Survivor All Star kim gitti? TV8'de Survivor'da bugün adaya bir isim veda edecek. Bugün ödül oyunu oynandı ve ödül oyunun ardından yarışmacılar ada konseyinde buluştu. Peki, Survivor kim elendi? 23 Şubat Survivor All Star elenen isim kim oldu? Nagihan mı, Yasin mi, Gökhan mı, Yunus Emre mi? Hangi isim elendi? Survivor kim gitti? 23 Şubat bu akşam Survivor'da kim gitti, kalan isimler kimler oldu? Survivor bu haftanın eleme adayları kimlerdir? Survivor bu haftanın dokunulmazlıklarını kimler kazandı?

SURVİVOR BU HAFTA DOKUNULMAZLIKLARI KİMLER KAZANDI?

Bu haftanın ilk 2 dokunulmazlığını Ünlüler kazanmıştı. İlk 2 eleme adayı Yunus Emre ve Yasin olmuştu. Ardından 3. dokunulmazlığı Gönüllüler kazandı ve Ünlüler takımında Nagihan Sürgün adasına gitti. Gönüllüler takımında ise Yağmur 4. eleme adayı olarak Gökhan'ın ismini söyledi.

SURVİVOR SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

Haftanın son dokunulmazlığını Gönüllüler kazanmıştı ve Ünlülerden Nagihan Sürgün adasına gitmişti. Ayrıca Gönüllüler takımının en iyisi olan Yağmur 4. eleme adayı olarak Gökhan'ın ismini söyledi. Sürgün adasındakiler haftanın eleme adayları oluyor. Bu haftanın Sürgün Adasında yer alan yarışmacıları şu şekilde.

1. eleme adayı : Yunus Emre

Yunus Emre 2. eleme adayı : Yasin

Yasin 3. eleme adayı : Nagihan

Nagihan 4. eleme adayı : Gökhan

SURVİVOR BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

- Yunus Emre

- Yasin

- Nagihan

- Gökhan

SURVİVOR 23 ŞUBAT KİM ELENDİ? ADAYA KİM VEDA ETTİ?

Ada Konseyi başladı. Birazdan SMS sıralamasına göre adaya veda edecek olan isim açıklanacak. Eleme adayları ise; Yunus Emre, Yasin, Nagihan ve Gökhan'dır.

Yarışmaya bu hafta veda eden isim Yunus Emre oluyor.