Survivor kim elendi? Dün gece Survivor'da kim elendi, kim gitti? Survivor SMS oy sıralaması (2 Şubat 2021)

Dün yayınlanan 19.bölümde ünlüler ve gönüllüler takımı iletişim oyunu için rekabet ederken ada konseyi haftanın elenen ismini belirledi. Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Gönüllüler takımından Duygu Serap Salman olmuştu. Peki, Survivor kim elendi? Dün gece Survivor'da kim elendi, kim gitti? Survivor SMS oy sıralaması (2 Şubat 2021)

Survivor kim elendi sorusuna an itibariyle yanıt aranıyor. Ünlüler ve gönüllüler takımı arasında tansiyon giderek yükselirken haftanın eleme adayı sms oy sıralaması ile belli oluyor. Dün akşam 19. bölümüyle ekrana gelen yarışmada ada konseyi ve eleme heyecanıyla birlikte adaya kimin veda edeceği ise ekranları başındaki izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki Survivor kim elendi? Dün gece Survivor'da kim elendi, kim gitti? Survivor SMS oy sıralaması (2 Şubat 2021)

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor 2021 tüm hızıyla yayınlanmaya devam ederken 2 Şubat 2021 SMS sonuçları ile dün akşam elenen yarışmacı belli oldu. Dün akşamki ada konseyinin ardından elenen yarışmacı ise sms sıralaması ve halk oylaması sonuçlarına göre Survivor'da elenen isim Duygu oldu.

Survivor SMS sıralaması ile birlikte yarışmaya veda eden isim duygu olurken gönüllüler takımında haftanın ilk eleme adayı Duygu, ikinci eleme adayı ise Poyraz olmuştu. Poyraz SMS birincisi çıkınca adaylığı düştü. Böylece SMS ikincisinin de birinci olan Poyraz aday gösterme şansı doğdu.

SURVİVOR'DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Gönüllüler takımından Duygu Serap Salman oldu. Gönüllüler takımında kaybedilen ilk dokunulmazlık oyunun ardından Duygu'nun kendisi dışında tüm takım arkadaşları Duygu'nun ismini yazdı. Survivor ikinci eleme adayı ise Poyraz oldu.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Eğlenceli anların yaşandığı ödül oyununda açlık nedeniyle yarışmacılar arasında gerilim yüksekti. 1 Şubat ödül oyununu ise 10'a 7 skorla ünlüler takımı kazandı.

Survivor'ın 1 Şubat Pazartesi günü yayınlanan son bölümünde ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya yarıştığı ödül oyununda heyecan doruktaydı. Yeni yarışmacıların da dahil olduğu yarışmada oyuncular futbol oynadı. Günün ödülü ise domatesli ve peynirli sandviç ile oreo oldu.

SURVİVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Survivor'ın ekranlara gelen son bölümünde kritik dokunulmazlık oyununun ardından gönüllüler takımı ada konseyine gitti. Yapılan oylamayla potaya Poyraz girdi. Ada oylamasında Aleyna ve Hanzade'nin isimleri ikişer kez yazılırken Poyraz'ın ismi beş kez yazıldı. Survivor'da haftanın ilk eleme adayı ise cumartesi günü Duygu olmuştu.

Survivor 2 Şubat Salı gecesi yapılacak olan oylamalarla bir isim daha potaya girecek ve adaya veda eden isim SMS sonuçları ile belli olacak.