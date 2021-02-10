Survivor kim elendi? Dün akşam Survivor'dan kim gitti? 9 Şubat 2021 Survivor yarışmasına kim veda etti?

Tv8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'da bu akşam Ünlüler ve Gönüllüler takımı iletişim oyunu için rekabet ederken, ada konseyinde de haftanın elenen ismi belirlendi. Haftanın ilk eleme adayları Doğan ve Hanzade olmuştu. Peki, Survivor'dan kim gitti? Survivor'da kim elendi, kim gitti? 9 Şubat 2021 Survivor yarışmasına kim veda etti?

Survivor kim elendi sorusu an itibariyle yanıt buluyor. Ünlüler ve gönüllüler takımı arasında tansiyon giderek yükselirken haftanın eleme adayı sms oy sıralaması ile belli oluyor. 9 Şubat'ta ekranlara gelen yarışmada ada konseyi ve eleme heyecanıyla birlikte adaya kimin veda ettiği ise belli oldu. Peki Survivor'da kim elendi, kim gitti, kim kazandı? 9 Şubat 2021 Survivor yarışmasına veda eden isim şoke etti!

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ? KİM BİRİNCİ OLDU?

9 Şubat 2021 tarihinde yapılan Survivor ada konseyinde bu haftanın elenen ismi belirlendi. Ünlüler takımında bu hafta en çok oyu alan isim İlayda oldu. İlayda'nın bu haftanın birincisi olması herkesi şoke etti. Gönüllüler takımında ise rakiplerinden daha fazla oy kazanarak birinci olan isim yine Poyraz oldu. İlayda, takım arkadaşı olan Öykü'yü aday olarak verdi. Bununla beraber ünlüler takımında eleme adayları Öykü ve Doğan oldu. Poyraz ise eleme adayı olarak takımından Baran ismini verdi. Gönüllülerde ise eleme adayları Hanzade ve Baran oldu.

Öykü, Doğan, Baran ve Hanzade dörtlüsü arasından elenen isim Baran oldu!