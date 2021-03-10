Survivor kim elendi? 9 Mart Survivor kim elendi? Survivor'a kim veda etti? Çağrı diskalifiye mi oldu?

Survivor'da kim elendi? Survivor 2021 yarışmasında eleme gecesi yaşanıyor. 9 Mart Survivor kim elendi? Konseyde bir kişinin eleneceği belirtildi. Peki 9 Mart Survivor kim elendi? Survivor kim elendi 2021? Survivor kim veda etti? Çağrı diskalifiye mi oldu?

Survivor 2021 Ünlüler ve Gönüllülerin yarışı tüm hızıyla devam ediyor. 9 Mart Salı günü dün gece ada konseyi yapıldı ve her iki takımdan birer isim daha aday oldu. Böylelikle toplamda 4 eleme aday oldu. Peki, S9 Mart Survivor kim elendi? Survivor kim elendi 2021? Survivor kim veda etti? Çağrı diskalifiye mi oldu?

9 MART SURVİVOR KİM ELENDİ?

9 Mart Salı yapılan ada konseyinde Ünlüler ve Gönüllüler yarışmasından iki isim potaya girdi. Yapılan SMS'ler sonucunda Survivor 2021'de elenen isim Öykü Çelik oldu.

ÇAĞRI DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Survivor 8 Mart yayınlanan bölümünden sonra ekranlara yarınki yeni bölüm tanıtımı çıktı. Yayınlanan tanıtım bölümünde Çağrı'nın iletişim oyununda rakip oyunculardan birine kızdığı görülüyor. Ardından yardımcı sunucu Murat Ceylan ile Çağrı arasında bir konuşma geçiyor. Çağrı'nın "Ne yeter, sana ne" dediği görülmektedir.

Bu konuşmanın ardından konseyde Acun Ilıcalı Çağrı hakkında bazı açıklamalarda bulundu;

Murat Ceylan'a yapılan hakareti kendime yapılmış sayarım. Yaptığın hareketi kabul etmiyoruz. Bizim temsil eden birine yapılan hareket benim açımdan kabul edilir değil. Görüntüleri 3 kere seyrettim. Sana yapacağımız yaptırımı söylüyorum;

Bizim bu konu ile ilgili kararımız şöyle; Sen bundan sonrası beş ödülden yararlanmayacaksın. Bu beş ödülden yararlanmamak Survivor şartlarında çok zor durum. Kafanda şunları da değerlendirmeni istiyorum. Ben bu sebepten seni yarışmadan elemem ama şu an yarışmayı bırakıyorum dersen de mutlu olurum.

Acun Ilıcalı konuşmasını yaşanan olaylara tepkisini şu sözlerlesürdürdü; "Ona posta koy, buna posta koy. Burası kimsenin çiftliği değil. Biz bunları hak etmiyoruz. Şöyle yapalım sen bir hafta düşün. Bir hafta sonra bize kararını bildir.'