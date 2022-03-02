Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı?Her bölümü ile nefes kesen anlar yaşatan Survivor'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Bugün yapılan iletişim oyunu da izleyicilerin odak noktası oldu. Peki, Survivor kim elendi? 2 Mart Çarşamba Survivor'da kim elendi? İşte detaylar...

SURVİVOR İLETİŞİM OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da elenen isim henüz açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

SURVİVOR ALL STAR 2022 KADROSU

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz

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