Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
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Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı

Survivor 2020'nin final gecesinde emeği geçen herkese tek tek teşekkür eden Acun Ilıcalı, 1999 doğumlu sevgilisine teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Ilıcalı, canlı yayında "Çağla hanıma da teşekkür ediyorum" dedi. Çağla Altunkaya bu jeste gülümseyerek karşılık verdi.

15.07.2020 12:09 | Son Güncelleme: 15.07.2020 12:25

Cemal Can'ın zaferi ile sonuçlanan Survivor 2020 finalinde emeği geçenlere tek tek teşekkür eden Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'yı da unutmadı. Altunkaya, gülümseyerek karşılık verdi.

Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, aylarca Dominik'teki Survivor çekimlerinde birlikte bulunmuşlar, geçtiğimiz haftalarda İstanbul'a geri dönmüşlerdi. Zaman zaman sosyal medya hesabından Acun Ilıcalı ile birlikte fotoğraflarını paylaşan Ayça Çağla Altunkaya, Survivor finalini de Galataport'tan izledi.

GÜLÜMSEYEREK KARŞILIK VERDİ

Acun Ilıcalı'nın büyük kızı Banu Ilıcalı ile yan yana oturan Ayça Çağla Altunkaya final heyecanını yaşadı. Survivor'da emeği geçenlere tek tek teşekkür eden Acun Ilıcalı, kızı Banu ile sevgilisi Ayça Çağla'yı da unutmadı. Canlı yayında "Çağla hanıma da teşekkür ediyorum" diyen Ilıcalı'ya sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya da gülümseyerek karşılık verdi.

Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı

ÇAĞLA ALTUNKAYA KİMDİR?

1999 Yalova doğumlu olan Ayça Çağla Altunkaya, 21 yaşındadır. Sevgilisi Acun Ilıcalı ise 29 Mayıs 1969 doğumludur. Basketbol ile ilgilenen Ayça Çağla Altunkaya, hemşirelik okulundan mezun olmuştur.

Ayça Çağla Altunkaya'nın, Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile olan benzerliği de internetin en çok konuşulan konularından biri olmuştu.

SURVİVOR 2020'DE FİNAL GECESİ!

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışması dün akşam sona erdi. Survivor takipçileri şampiyonun kim olacağını merak içersinde bekledi. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Barış ile Cemal Can arasındaki SMS oyları açıklandı ve daha fazla oyu alarak Survivor 2020 şampiyonu seçilen isim Cemal Can Canseven oldu.

Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
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