Survivor İletişim oyununu hangi takım kazandı? 6 Nisan 2021 Survivor iletişim ödülü ne? Survivor iletişim oyununu kim kazandı?
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Survivor İletişim oyununu hangi takım kazandı? 6 Nisan 2021 Survivor iletişim ödülü ne? Survivor iletişim oyununu kim kazandı?

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Survivor İletişim oyununu hangi takım kazandı? 6 Nisan 2021 Survivor iletişim ödülü ne? Survivor iletişim oyununu kim kazandı?

Survivor'da 6 Nisan 2021 akşamı iletişim oyunu oynanıyor. İletişim oyununda Gönüllüler ve Ünlüler takımı kıran kırana mücadele ediyor. İletişim oyununda Gönüllüler takımı kazandıkları takdirde ailelerinden gelen mailleri okuyabilecek. Ünlüler takımı ise arkadaşlarından gelen sesli mesajları dinleyebilecek. Peki, Survivor İletişim oyununu hangi takım kazandı? 6 Nisan 2021 Survivor iletişim ödülü ne? Survivor iletişim oyununu kim kazandı?

Survivor'da 6 Nisan 2021 akşamı iletişim oyunu oynanıyor. İletişim oyununda Gönüllüler ve Ünlüler takımı kıran kırana mücadele ediyor. İletişim oyununda Gönüllüler takımı kazandıkları takdirde ailelerinden gelen mailleri okuyabilecek. Ünlüler takımı ise arkadaşlarından gelen sesli mesajları dinleyebilecek. Peki, Survivor İletişim oyununu hangi takım kazandı? 6 Nisan 2021 Survivor iletişim ödülü ne? Survivoriletişim oyununu kim kazandı? İşte detaylar haberimizde...

SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da iletişim oyunu oynanmaya devam ediyor. Gönüllüler takımı 6-4 önde devam ediyor.

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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