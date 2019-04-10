Acun Ilıcalı'ya 31 Mart Seçimlerini Soran Hikmet'e Kötü Haber
Survivor yarışmacısı Hikmet, dün akşam yayınlanan bölümde Acun Ilıcalı'dan özel bir istekte bulunarak Antalya'da muhtar adayı olan dayısının seçimlerde kazanıp kazanmadığını öğrenmesini istedi. Haberler.com'un ulaştığı Hikmet'in dayısı Durmuş Ali Özen, seçimi 30 oyla kaybettiğini belirtti.
Haberler.com/Özel
Survivor'ın dün akşam yayınlanan bölümünde ada konseyinde bazı yarışmacıları sevindiren bir açıklama yaptı. Ilıcalı, çocuğu olan yarışmacılara aileleriyle konuşma şansı verdi.
Bunun üzerine devreye giren Hikmet ise 31 Mart Yerel Seçimler ile alakalı özel bir istekte bulundu.
ACUN ILICALI'DAN RİCA ETTİ
Ada konseyinde Ilıcalı'dan özel bir istekte bulunan Hikmet, "Geçen hafta seçimler vardı. Köyümüzde dayım muhtar adayı, baya bir sıkıntılı geçecekti. Çok merak ediyorum Acun abi. Seçildi mi, seçilmedi mi ve kaç oyla kaybetti?" dedi.
SEÇİMİ KAYBETTİ
Yapılan sayımların ardından Antalya Akseki Bademli Köyü muhtar adayı olan Durmuş Ali Özen, 548 oydan 255 oy alarak seçimi kaybetti. Özen'in rakibi olan Esat Keleş ise 30 oy farkla yeni muhtar seçildi.
"İNŞALLAH YEĞENİM ÜZÜLMEZ"
Yeğeni Hikmet hakkında konuşan Durmuş Ali Özen, "Hikmet benim canım ciğerimdir. Bu haberi vermek için Acun Ilıcalı'nın ekibinden beni aradılar, Hikmet merak ettiği için. İnşallah yeğenim çok üzülmez, kendisine başarılar dilerim" dedi.
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DİMİTRAYA BAYILIYORUM HA .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Işiniz gücünüz riv riv riv...Cevap Yaz 3 Yayından KaldırSANA NEEEE: sana neYayından Kaldır
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bu tolga çevik sözde sanatçımı nedir ya sen kendi o bayat espirili işlerine bak sanene seçimden sen kendi işine bak işte denilmez rezillik ya neyse hukuki süreç sürerken kimsenin hele hiç alakası olmayan kişiler eleştiri yapmaya hakkı yoktur siz sözde sanatınıza bakınCevap Yaz 3 6 Yayından Kaldır
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Artık şakası bile yapılır oldu. . Suyunun suyu çıktı. . . Muhtar seçilemeyen muhtar adayları, sandıkları boşverin, köyünüzdeki SEÇMEN köylüleri sayın. . ! Taşıma oylar sonuç belirliyor. Seçime katılabilmek için köyünüzde 5 yıl KESİNTİSİZ kalanlar oy kullansınlar. ! Bir önceki seçimlerde yazılan seçmen kütüklerine o zaman itiraz etmeyenler, Şimdi ediyorlar. . ! Bundan güzel ŞAİBE olur mu. ? Bundan daha güzel itiraf olur mu. ?Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır