17 Ocak Survivor haftanın 3. dokunulmazlık oyununda Hikmet dokunulmazlık oyununda sakatlık geçirdi. Bunun ardından izleyiciler, Survivor Hikmet sakatlandı mı, yarışmayacak mı? Survivor Hikmet'e ne oldu, neden yok? Survivor Hikmet Tuğsuz nerede, neden yok? merak etti. Peki, Survivor Hikmet Tuğsuz şuan nerede, hastaneye mi götürüldü? İşte bilgiler...

Survivor Hikmet Tuğsuz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Survivor Hikmet sakatlandı mı, yarışmayacak mı? Survivor Hikmet'e ne oldu, neden yok? Survivor Hikmet Tuğsuz nerede, neden yok?

SURVİVOR HİKMET SAKATLANDI MI, YARIŞMADA NEDEN YOK?

Survivor Hikmet Tuğsuz, bugünkü dokunulmazlık oyununda sakatlık geçirdi. Ardından doktor Hikmet'e baktı ve oyun oynayamayacağını söyledi. Bunun ardından Hikmet Tuğsuz hastaneye götürüldü ve tedavisi orada yapılacak. Hikmet bundan dolayı dokunulmazlıkta oynadı.

SURVİVOR HİKMET KİMDİR?

Hikmet Tuğsuz 16 Kasım 1986'da Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Bademli kasabasında doğdu. Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun oldu. İlkokul 4. sınıfta, spor ayakkabısı ödüllü bir yarışmaya katılmasıyla sporla tanıştı. Başarılı olduğunu gören antrenörler kendisini atletizme yönlendirdi.

Birçok yarışmada başarılar elde eden Hikmet, milli takım antrenörü Ertuğrul Oğulbulan tarafından decatlon branşına yönlendirildi. Bu branşta yıllarca geçilmedi ve şampiyon oldu. Atletizmin bir branşında dereceleri var ve hentbol, futbol, triatlon, voleybol branşlarında da takımda oynadı. Üniversite bittikten sonra hem antrenörlük hem sporculuğa devam etti. Şu anda da Kırkpınar başpehlivanları Ali Gürbüz, Okan Acar, Ertuğrul Dağdeviren, Bayram Arslantaş gibi değerli sporculara antrenörlük yapıyor.

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