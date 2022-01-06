Survivor Hikmet kimdir? Nereli, kaç yaşında? 2022 Survivor Hikmet Tuğsuz Instagram hesabı nedir? - Haberler
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Survivor Hikmet kimdir? Nereli, kaç yaşında? 2022 Survivor Hikmet Tuğsuz Instagram hesabı nedir?

Survivor Hikmet kimdir? Nereli, kaç yaşında? 2022 Survivor Hikmet Tuğsuz Instagram hesabı nedir?
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Hikmet Tuğsuz Survivor 2022'ye katılacağının açıklanmasının ardından Hikmet Tuğsuz kimdir? Hikmet Tuğsuz kaç yaşında, nerelidir? 2022 Survivor Hikmet Tuğsuz Instagram hesabı nedir? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. İşte, Hikmet Tuğsuz ile ilgili bilmeniz gerekenler haberimizde.

Survivor Hikmet Tuğsuz kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Türk televizyonlarında yayınlandığı her dönem ilgiyle izlenen Survivor 2022, All Star konseptiyle yeniden ekranlara dönüyor. Acun Ilıcalı, Twitter hesabından Survivor 2022 Ünlüler All Star Takımı ilk fragmanını yayınladı.

HİKMET TUĞSUZ KİMDİR?

Hikmet Tuğsuz 16 Kasım 1986'da Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Bademli kasabasında doğdu. Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun oldu. İlkokul 4. sınıfta, spor ayakkabısı ödüllü bir yarışmaya katılmasıyla sporla tanıştı. Başarılı olduğunu gören antrenörler kendisini atletizme yönlendirdi.

Birçok yarışmada başarılar elde eden Hikmet, milli takım antrenörü Ertuğrul Oğulbulan tarafından decatlon branşına yönlendirildi. Bu branşta yıllarca geçilmedi ve şampiyon oldu. Atletizmin bir branşında dereceleri var ve hentbol, futbol, triatlon, voleybol branşlarında da takımda oynadı. Üniversite bittikten sonra hem antrenörlük hem sporculuğa devam etti. Şu anda da Kırkpınar başpehlivanları Ali Gürbüz, Okan Acar, Ertuğrul Dağdeviren, Bayram Arslantaş gibi değerli sporculara antrenörlük yapıyor.

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