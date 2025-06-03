Survivor Hikmet kaçtı mı?

Survivor Hikmet kaçtı mı?
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Hakkında tutuklama kararı bulunan Hikmet Tuğsuz yarışmaya veda etti. Türkiye'ye dönerse tutuklanacak olan Tuğsuz'un başka bir ülkeye gitmek üzere adadan ayrıldığı öne sürüldü. Peki, Survivor Hikmet kaçtı mı?

Survivor 2025 All Star sezonunda büyük finale günler kala sarsıcı bir ayrılık yaşandı. Yarışmanın öne çıkan isimlerinden Hikmet Tuğsuz, beklenmedik bir kararla yarışmadan çekildi. Sunucu Murat Ceylan, ada konseyinde yaptığı açıklamada, "Hikmet artık aramızda değil. Ailesi bizimle iletişime geçti ve görüşme talep etti. Görüşme sonrası Hikmet, özel sebeplerle yarışmaya devam edemeyeceğini iletti" dedi. Survivor Hikmet kaçtı mı?

SURVİVOR HİKMET KAÇTI MI?

Ancak kulislerde konuşulanlar, bu ayrılığın "özel sebeplerle" açıklanamayacak kadar ciddi olduğunu ortaya koydu. İddialara göre Tuğsuz hakkında "dolandırıcılık" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından yakalama ve tutuklama kararı bulunuyor. Bu kararın ailesine tebliğ edildiği, durumun Hikmet'e iletilmesinin ardından ise acil şekilde yarışmadan çekilme kararı alındığı öğrenildi.

En dikkat çeken detay ise Tuğsuz'un Türkiye'ye dönmesi halinde tutuklanacak olması. Bu nedenle Tuğsuz'un, Dominik'ten doğrudan Türkiye'ye dönmek yerine başka bir ülkeye geçmeyi planladığı iddia ediliyor. Bu gelişme sonrası yarışmada dengeler değişirken, Hikmet'in akıbeti ve hakkında açılan davaların detayları da gündemin en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Survivor Hikmet kaçtı mı?

HİKMET TUĞSUZ'UN SUÇU NE?

Survivor 2025 All-Star kadrosunda yer alan Hikmet Tuğsuz, 27 Haziran 2016 tarihinde iki farklı yaralama suçundan 12 yıl 16 ay hapis cezası aldı. Cezasının onanmasının ardından 31 Temmuz 2023'te cezaevine giren Tuğsuz, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra adli denetim serbestlik hükümlerinden yararlanarak tahliye edildi.

HİKMET TUĞSUZ SURVİVOR'U NEDEN BIRAKTI?

Yurt dışı yasağının kaldırılmasıyla birlikte Dominik Cumhuriyeti'ndeki yarışmaya katılan Tuğsuz hakkında, "45 milyonluk villa dolandırıcılığı" ve "silahla kasten yaralama" suçlarına karıştığı iddialarıyla geçtiğimiz aylarda iddianame düzenlendi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 Şubat'ta Tuğsuz hakkında tutuklama kararı çıkardı. Bu karar, Tuğsuz'un Dominik'e gitmesinin ardından alındı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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