Survivor Hikmet'in gülle atma oyununda rekor kırarak kazanmasının ardından izleyiciler, Survivor Hikmet'in boyu ve kilosu kaç? Survivor 2022 Hikmet Tuğsuz kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, boyu kaç, kilosu kaç, hangi spor dalında? merak etmiştir. Peki, Survivor Hikmet kaç metre boyunda? Survivor Hikmet'in kilosu kaçtır? Ayrıntılar sizlerle...

SURVİVOR HİKMET'İN BOYU VE KİLOSU KAÇTIR?

Survivor Hikmet Tuğsuz'un boyu ve kilosu hakkında net bir bilgi yer almıyor. Bazı kaynaklara göre boyu 1.88 metre ve kilosu ise 93 kg'dır. Fakat bazı kaynaklara göre ise Hikmet'in kilosu yaklaşık 110 kg'dır. Boyunun ise 1.95 metre olduğu belirtiliyor.

SURVİVOR HİKMET KİMDİR?

Hikmet Tuğsuz 16 Kasım 1986'da Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Bademli kasabasında doğdu. Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun oldu. İlkokul 4. sınıfta, spor ayakkabısı ödüllü bir yarışmaya katılmasıyla sporla tanıştı. Başarılı olduğunu gören antrenörler kendisini atletizme yönlendirdi.

Birçok yarışmada başarılar elde eden Hikmet, milli takım antrenörü Ertuğrul Oğulbulan tarafından decatlon branşına yönlendirildi. Bu branşta yıllarca geçilmedi ve şampiyon oldu. Atletizmin bir branşında dereceleri var ve hentbol, futbol, triatlon, voleybol branşlarında da takımda oynadı. Üniversite bittikten sonra hem antrenörlük hem sporculuğa devam etti. Şu anda da Kırkpınar başpehlivanları Ali Gürbüz, Okan Acar, Ertuğrul Dağdeviren, Bayram Arslantaş gibi değerli sporculara antrenörlük yapıyor.

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