Survivor Hayrettin kaç yaşında? Survivor Hayrettin Karaoğuz kimdir? Survivor Hayrettin hangi dizilerde oynadı?

Survivor 2021 ünlüler kadrosunda dizilerden ve müzik camiasından tanınan isim Hayrettin de katıldı. Survivor 2021'de Ünlüler takımında yer alan Hayrettin Karaoğuz'un yarışmadaki performansı şimdiden merak ediliyor. Peki ama Survivor Hayrettin Karaoğuz kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? İşte Survivor Hayrettin instagram, Twitter bilgileri.

Survivor'da ünlüler takımında yer alan Hayrettin Türk oyuncu, sunucu, komedyendir. Hayrettin 27 yaşındadır, 1 Ocak 1984 tarihinde dünyaya geldi.

SURVİVOR HAYRETTİN KARAOĞUZ KİMDİR?

Survivor'da ünlüler takımında yer alan Hayrettin Türk oyuncu, sunucu, komedyendir. Hayrettin 27 yaşındadır, 1 Ocak 1984 tarihinde dünyaya geldi. Eğitim hayatına Ahmet Hamdi Tanpınar İlköğretim Okulu'nda başladı. Hayrettin, üniversitede bölümü olan reklamcılığı okurken sınıftan bi' grup arkadaşıyla videolar çekip internete koymaya başladı ve aynı zamanda üniversitenin tiyatro kulübünde arkadaşlarıyla beraber tiyatro çalışmalarında bulundu. 2009 senesinde arkadaşlarıyla sahneye koydukları 'Kral Übü' oyunu ile en iyi reji, en iyi kadın oyuncu ve en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Hayrettin bu oyunda kral Übü karakteri ile İstanbul Belediyesi Kültür A.Ş tarafından en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü.

Survivor Hayrettin kaç yaşında?

Survivor'da ünlüler takımında yer alan Hayrettin Türk oyuncu, sunucu, komedyendir. Hayrettin 27 yaşındadır, 1 Ocak 1984 tarihinde dünyaya geldi.

Üniversitenin son senesinde arkadaşlarıyla 'Issız Adam'ı izlemeye gitti ve 1 hafta içinde o filmi tiye alan 'Kızsız Adam'ı çektiler ve bu video o dönem önce internette, sonra televizyon ve basında geniş bir şekilde yer bulur. O videodan sonra Hayrettin sırasıyla 'Turkcell' reklam filmi, 'Gelecekten Bir Gün' sinema filmi, 'Doritos' reklam kampanyası ve kendi adını taşıyan 'Hayrettin' programını yaptı. 2010 senesinden sonra üniversiteler zincirinden oluşan, hatırı sayılır bir kitleye gösterilerde bulundu. 2013 yılında Harry isimli yarışma programını keyifle sundu.

2013 yılı Eylül ayında kendisini geliştirmek için 1 yıl Amerika'nın Los Angeles şehrinde yaşadı. Hayrettin, zaman zaman Ti'ye aldığı video paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Survivor Hayrettin hangi dizilerde oynadı?

Hayrettin, Kalk Gidelim, İlk Öpücük, Vezir Parmağı gibi projelerle yer almıştır.