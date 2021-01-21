Survivor Hanzade Ofluoğlu'nun bilinmeyen hastalığı ortaya çıktı
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Survivor Hanzade Ofluoğlu'nun bilinmeyen hastalığı ortaya çıktı

21.01.2021 17:46 | Son Güncelleme: 21.01.2021 17:50
Survivor Hanzade Ofluoğlu'nun bilinmeyen hastalığı ortaya çıktı

Survivor 2021'de Gönüllüler kadrosunda yer alan Hanzade Ofluoğlu'nun hangi hastalıkla mücadele ettiği ortaya çıktı. İşte mücadele ettiği hastalığı ve o hastalık hakkında bilinmeyenler...

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Hanzade Ofluoğlu, kendisinden şu sözlerle bahsetti:

"1988 İzmir doğumluyum. Liseye kadar İzmir'de okudum. 17 yaşında Koç Üniversitesi'nde okumak için İstanbul'a geldim. Mezun olduktan sonra 5 yıl Acun Medya'da sunuculuk yaptım. Daha sonra spor, hayatımda büyük bir yer kazandı ve 3 yıldır takım sporu olarak flagfootball oynuyorum. 10 yıldır evliyim ve 2 köpek annesiyim. Spor yapmayı ve hayvanları çok seviyorum."

2010 yılından beri Saygun Ofluoğlu ile evli olan Hanzade Ofluoğlu'nun hastalığı ortaya çıktı.

Kaynak: Snob Magazin

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