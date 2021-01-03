Survivor Hanzade Ofluoğlu kimdir? Survivor 2021 gönüllüler yarışmacısı Hanzade Ofluoğlu kaç yaşında, nereli? Hanzade Ofluoğlu Instagram hesabı!

Ekranların en sevilen yarışması Survivor çok yakında başlayacak. Başlamasına az kala açıklanan Survivor yarışmacılar büyük merak topluyor. Peki, Hanzade Ofluoğlu kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Hanzade Ofluoğlu kaç yaşında ve nereli? Hanzade Ofluoğlu gönüllü mü, ünlü mü? Survivor 2021 ne zaman başlayacak?

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacılarının belli olmasının ardından araştırılmaya başladı. Bu yıl Survivor 2021 gönüllüler takımı kadrosunda yer alan Hanzade Ofluoğlu'nun hayatı merak ediliyor. Peki, Hanzade Ofluoğlu kimdir? Survivor 2021 gönüllüler yarışmacısı Hanzade Ofluoğlu kaç yaşında, mesleği ne? Hanzade Ofluoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Gibi soruların yanıtı,

SURVIVOR HANZADE OFLUOĞLU KİMDİR?

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Hanzade Ofluoğlu, kendisinden şu sözlerle bahsediyor;

"Merhaba ben Hanzade Ofluoğlu, 1988 İzmir doğumluyum. Liseye kadar İzmir'de okudum. 17 yaşında Koç Üniversitesi'nde okumak için İstanbul'a geldim. Mezun olduktan sonra 5 yıl Acun Medya'da sunuculuk yaptım. Daha sonra spor, hayatımda büyük bir yer kazandı ve 3 yıldır takım sporu olarak flagfootball oynuyorum. 10 yıldır evliyim ve 2 köpek annesiyim. Spor yapmayı ve hayvanları çok seviyorum."

HANZADE OFLUOĞLU INSTAGRAM HESABI

Başarılı isim Instagram hesabını ofhanzade kullanıcı adıyla kullanıyor. An itibariyle 14 bin takipçisi bulunuyor.