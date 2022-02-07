Survivor Hanzade kimdir? Hanzade neden boşandı? Hanzade Ofluoğlu kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

İSTANBUL (Haberler.com) - Survivor Hanzade kimdir? Hanzade neden boşandı? sorularının yanıtı merak ediliyor. Survivor 2021'de yarışan Hanzade Ofluoğlu'nun özel hayatında flaş bir gelişme yaşanmıştı.

SURVİVOR HANZADE KİMDİR?

Survivor Hanzade 1988 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir ve aslen İzmirli'dir. Tam adı Hanzade Durmuş Ofluoğlu olan Survivor Hanzade, Ogluoğlu soyadını evlendikten sonra almıştır. Hanzade Survivor ilkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okuduktan sonra, Koç Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde okumuştur.

Hanzade Ofluoğlu, Var mısın? Yok musun yarışmasında tüm Türkiye tarafından tanınmıştır. Yarışmanın sonlarına doğru Acun Ilıcalı'nın teklifi üzerine Acun Medya bünyesinde çalışmaya başlamış ve2010 yılında Acun Medya "Yok Böyle Dans" programının sunuculuğu yapmıştır. Hanzade Survivor yarışmaların sunuculuğunu da yapmıştır. O Ses Türkiye programında da görev alan Survivor Hanzade, 2021 Survivor'da yarışmaktadır.

Hanzade Durmuş, 2005 yılında üniversitede tanıştığı Saygun Ofluoğlu ile 2010 yılında evlenmiştir.

SURVİVOR HANZADE OFLUOĞLU KİMDİR?

Hanzade Ofluoğlu, 1988 yılında İzmir'de doğdu. 32 yaşında olan Hanzade Durmuş Ofluoğlu, ilk, orta ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı. 17 yaşında Koç Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni kazanan Hanzade Ofluoğlu'nun İstanbul seyahati ve başarılarla dolu kariyeri başlamış oldu.

SURVİVOR HANZADE NEDEN BOŞANDI?

Hanzade Ofluoğlu, ''13 senedir hayatımın en önemli parçası, en güzel günlerimizin süper kahramanı, en yakın arkadaşım ve biricik yol arkadaşım Saygun'la karı-koca ilişkimize son verme kararı aldık'' ifadelerine yer vermişti.

Sosyal medyadan sevenlerine kötü haberi duyuran Ofluoğlu çift, boşanma davası açmıştı. 11 Kasım 2021 tarihinde İstanbul Aile Mahkemesi'ne gelen ikili anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Taraflar birbirinden nafaka ve tazminat talebinde bulunmadı.

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