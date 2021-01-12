Survivor Hanzade hastalığı nedir? Survivor Hanzade kimdir, kaç yaşında?

Survivor yarışmasının 2021 kadrosunda tanıdık isimler izleyici tarafından araştırılıyor. Survivor Hanzade geçmiş dönemlerde sunuculuk yapmıştır. Peki ama Survivor Hanzade Durmuş Ofluoğlu kimdir, kaç yaşındadır, eşi kimdir?

SURVİVOR HANZADE HASTALIĞI NE?

Survivor Hanzade 1988 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir ve aslen İzmirli'dir. Tam adı Hanzade Durmuş Ofluoğlu olan Survivor Hanzade, Ogluoğlu soyadını evlendikten sonra almıştır. Hanzade Survivor ilkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okuduktan sonra, Koç Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde okumuştur.

Survivor Hanzade hastalığı nedir?

Survivor Hanzade'nin hastalığı obsesif kompülsif bozukluk olarak açıklandı.

Obsesif Kompülsif Bozukluk nedir?

Takıntı-zorlantı bozukluğu olarak da adlandırılan obsesif kompulsif bozukluk; kişinin tekrarlayıcı, rahatsız edici, kaygı verici, utandırıcı, korkutucu düşünceler, şüpheler, mantık dışı isteklerle mücadele ettiği; tüm bu olumsuzlukları kontrol edebilmek için, sıkıntısını bir nebze de olsa azaltmak için tekrarlayıcı bazı davranışları veya zihinsel uğraşları yerine getirdiği bir psikiyatrik bozukluktur.

Hanzade Ofluoğlu, Var mısın? Yok musun yarışmasında tüm Türkiye tarafından tanınmıştır. Yarışmanın sonlarına doğru Acun Ilıcalı'nın teklifi üzerine Acun Medya bünyesinde çalışmaya başlamış ve2010 yılında Acun Medya "Yok Böyle Dans" programının sunuculuğu yapmıştır.

Hanzade Survivor yarışmaların sunuculuğunu da yapmıştır. O Ses Türkiye programında da görev alan Survivor Hanzade, 2021 Survivor'da yarışmaktadır.

Hanzade Durmuş, 2005 yılında üniversitede tanıştığı Saygun Ofluoğlu ile 2010 yılında evlenmiştir.