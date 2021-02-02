Survivor futbol oyununu kim kazandı? 1 Şubat Survivor 2021'de futbol maçı ödülü neydi, kim kazandı?

Ekranların sevilen yarışması Survivor 2021'de bu akşam yeni yarışmacılar katıldı. Ünlüler ve Gönüllüler takımlarına katılacak yeni yarışmacılar, kendilerini ilk defa ödül oyununda gösterdi. 1 Şubat Pazartesi günü Survivor 18. bölümde sezonun ilk futbol maçında kazananı da nefis bir ödül bekliyordu. Survivor'da futbol oyununu kim kazandı?

TV8 ekranlarından büyük bir ilgiyle takip edilen Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler'de bu akşam futbol maçı heyecanı yaşandı. Survivor'ın 18. bölümünde üç yeni yarışmacı Ünlüler ve Gönüllüler takımına katıldı. Sonrasında oluşan yeni kadrolar, kozlarını futbol maçında paylaştı. İlk defa yapılan kum saha futbol maçı büyük bir heyecana neden oldu. Kazanan takımı ise güzel bir ödül bekliyordu… Peki, 1 Şubat Survivor 2021'de futbol maçını kim kazandı? Survivor'da yeni yarışmacılar kimler, hangi takıma girdi? Survivor 18. bölüme dair detaylar haberimizde.

SURVİVOR'DA FUTBOL MAÇINI – ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye'de kum saha futbol maçı büyük bir heyecana ve mücadeleye neden oldu. Survivor futbol maçında Birbirinden güzel gollerin ve karşılaşmaların ekrana geldi. Müthiş karşılaşmaların yaşandığı oyunda ilginç anlar, değişik ve güzel goller nefes kesti. Günün sonunda Survivor'da ödül oyununu kazanan takım 10-7 skorla Ünlüler oldu.

İsmail - Batuhan 1-3 Poyraz - Baran

Melis - Merve 3-1 Aleyna Çalışkan - Duygu

Barış - Doğan 3-1 Steven - Yunus Emre

İlayda - Gonca 2-3 Ayşe - Aleyna

İsmail - Batuhan 1-3 Yunus Emre - Steven

Merve - Melis 3-1 Aleyna - Ayşe

Barış - Doğan 3-0 Poyraz - Baran

İlayda - Gonca 3-1 Aleyna Çalışkan - Duygu

Sergen - Doğan 1-3 Yunus Emre - Baran

Öykü - İlayda 0-3 Hanzade - Ayşe

Çağrı - Barış 2-3 Poyraz - Steven

Merve - Gonca 3-0 Duygu - Aleyna

Çağrı - Barış 3-2 Baran - Yunus Emre

Öykü - İlayda 3-2 Aleyna - Duygu

Sergen - Doğan 0-3 Steven - Poyraz

Merve - Gonca 3-0 Hanzade - Ayşe

Barış - Batuhan - İsmail 3-2 Yunus Emre - Steven - Baran

SURVİVOR 2021'İN YENİ YARIŞMACILARI

Survivor 2021'de Ünlüler ile Gönüllüler takımların üç yeni yarışmacı katıldı. Survivor 2021'in yeni yarışmacıları Doğan Keser, Gonca Kakar, Aleyna Çalışkan. Ünlüler takımına Doğan ve Gonca, Gönüllüler takımına ise Aleyna katıldı.

SURVİVOR'DA FUTBOL MAÇININ ÖDÜLÜ NE OLDU?

Survivor Türkiye'nin sevilen oyunlarından biri olan futbol maçı, bu akşam ilk defa oynandı. Ünlüler ile Gönüllüler takımı yarışmacıları, kum üzerinde futbol yeteneklerini sergiledi. Bu müthiş mücadele içinde geçecek oyunda kazanan takım Oreo bisküvi yeme şansını elde etti.