2022 Survivor All Star yeni sezon ekibine dahil olan isimlerden biri de Furkan Kızılay, seyircisinin yoğun ilgisini çekmektedir. Başarılı yarışmacı, herkes tarafından merak edilmektedir. Survivor yarışmasından Furkan Kızılay başarısı sayesinde seyircinin takdirini toplamıştır. Yeni sezon da All Star ekibine katılan başarılı ve hırslı yarışmacı kimdir izleyiciler tarafından merak ediliyor. 2022 Survivor All Star ekibine dahil olan Furkan Kızılay, ünlüler takımında yer alacaktır. Survivor Furkan Kızılay kimdir? Furkan Kızılay kaç yaşında? 2022 Furkan Kızılay Instagram hesabı nedir? Furkan Kızılay kaç yaşındadır?

FURKAN KIZILAY KİMDİR?

Doğum tarihi: 30 Kasım 1990

Kaç yaşında: 31 yıl yaşında

Nereli: İstanbul

Furkan Kızılay, Türk oyuncu ve şarkıcıdır. Çocuklar Duymasın adlı TV dizisindeki Emre (Havuç) karakteri ile ünlenmiştir. Sinema filmleri ve TV dizilerinin yanı sıra reklamlarda da rol almaktadır. Ayrıca 2009 yılında "Aşksın Sen" adlı albümü çıkarmıştır. 2010'da çekimlerine yeniden başlanan Çocuklar Duymasın dizisinde Emre (Havuç) karakterini yeniden canlandırmaya başlamıştır. Eğitimini Kadir Has Üniversitesi Enformasyon Teknolojileri bölümünde sürdürmektedir. 21 Ocak 2017 yılında yayınlanan 2017 Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında Ünlüler takımında yarıştı.10 Kasım 2017'de yeni dizisi olan Aslan Ailem'de rol almaya başladı.

YER ALDIĞI PROJELER

Film

2007 Emret Komutanım Şah Mat

2015 Hannas

2016 Kolpaçino 3. Devre

2017 Organik Aşk Hikâyeleri

Dizi

2002-2005 Çoçuklar Duymasın

2004-2005 Çocuklar Ne Olacak

2010-2012 Çocuklar Duymasın

2013-2014 Çocuklar Duymasın

2017 Meryem

2017-2018 Aslan Ailem

Katıldığı yarışmalar

2017 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

Albümleri

2009 Aşksın Sen

2010 Her Şey Senle

2011 Karamel Kokun

2014 Ecem

2020 Alsam Seni

