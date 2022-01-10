Survivor Furkan Kızılay kimdir? Furkan Kızılay kaç yaşında? 2022 Furkan Kızılay Instagram hesabı nedir?
2022 Survivor All Star ekibine dahil olan Furkan Kızılay başarısı sayesinde seyircinin takdirini toplamıştır. Yeni sezon da All Star ekibine katılan başarılı ve hırslı yarışmacı kimdir izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Furkan Kızılay kimdir? Kaç yaşında?
2022 Survivor All Star yeni sezon ekibine dahil olan isimlerden biri de Furkan Kızılay, seyircisinin yoğun ilgisini çekmektedir. Başarılı yarışmacı, herkes tarafından merak edilmektedir. Survivor yarışmasından Furkan Kızılay başarısı sayesinde seyircinin takdirini toplamıştır. Yeni sezon da All Star ekibine katılan başarılı ve hırslı yarışmacı kimdir izleyiciler tarafından merak ediliyor. 2022 Survivor All Star ekibine dahil olan Furkan Kızılay, ünlüler takımında yer alacaktır. Survivor Furkan Kızılay kimdir? Furkan Kızılay kaç yaşında? 2022 Furkan Kızılay Instagram hesabı nedir? Furkan Kızılay kaç yaşındadır?
FURKAN KIZILAY KİMDİR?
Doğum tarihi: 30 Kasım 1990
Kaç yaşında: 31 yıl yaşında
Nereli: İstanbul
Furkan Kızılay, Türk oyuncu ve şarkıcıdır. Çocuklar Duymasın adlı TV dizisindeki Emre (Havuç) karakteri ile ünlenmiştir. Sinema filmleri ve TV dizilerinin yanı sıra reklamlarda da rol almaktadır. Ayrıca 2009 yılında "Aşksın Sen" adlı albümü çıkarmıştır. 2010'da çekimlerine yeniden başlanan Çocuklar Duymasın dizisinde Emre (Havuç) karakterini yeniden canlandırmaya başlamıştır. Eğitimini Kadir Has Üniversitesi Enformasyon Teknolojileri bölümünde sürdürmektedir. 21 Ocak 2017 yılında yayınlanan 2017 Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında Ünlüler takımında yarıştı.10 Kasım 2017'de yeni dizisi olan Aslan Ailem'de rol almaya başladı.
YER ALDIĞI PROJELER
Film
- 2007 Emret Komutanım Şah Mat
- 2015 Hannas
- 2016 Kolpaçino 3. Devre
- 2017 Organik Aşk Hikâyeleri
Dizi
- 2002-2005 Çoçuklar Duymasın
- 2004-2005 Çocuklar Ne Olacak
- 2010-2012 Çocuklar Duymasın
- 2013-2014 Çocuklar Duymasın
- 2017 Meryem
- 2017-2018 Aslan Ailem
Katıldığı yarışmalar
- 2017 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
Albümleri
- 2009 Aşksın Sen
- 2010 Her Şey Senle
- 2011 Karamel Kokun
- 2014 Ecem
- 2020 Alsam Seni
Haberler.com - Gündem