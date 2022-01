Survivor Furkan kimdir, kaç yaşında? 2022 Survivor Furkan Kızılay Instagram hesabı nedir?

Survivor Furkan Kızılay kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Türk televizyonlarında yayınlandığı her dönem ilgiyle izlenen Survivor 2022, All Star konseptiyle yeniden ekranlara dönüyor. Acun Ilıcalı, Twitter hesabından Survivor 2022 Ünlüler All Star Takımı ilk fragmanını yayınladı.

FURKAN KIZILAY KİMDİR?

Çocuklar Duymasın ile yıldızı parlayan Furkan Kızılay, 30 Kasım 1990 tarihinde İstanbul, Şile'de doğdu. Kadir Has Üniversitesi Sistem Mühendisliğinden mezun olmuştur. İyi bir tenis oyuncusu olan Furkan Kızılay, Sinema filmleri ve TV dizilerinin yanı sıra reklamlarda da rol almaktadır.

Oyunculuğun yanı sıra müzikte de kendisini gösteren Furkan Kızılay, 2009 yılında "Aşksın Sen" adlı albümünü çıkardı.

2010'da çekimlerine yeniden başlanan Çocuklar Duymasın dizisinde Emre (Havuç) karakterini yeniden canlandırdı. 2007 yılında Avrasya Sirki kurucusu Servet Yalçın, Yönetmen Ezel Akay, Pakize Suda, Neco ve Levent Kırca ve sunuculuğunu Süheyl Uygur'un üstlendiği yarışma programı "Ünlüler sirki"nde birinci oldu.

Survivor 2017'nin 19. haftasında Sabriye ve İlhan Mansız ile birlikte elemeye kalan Furkan Survivor'a veda etti.

FURKAN KIZILAY DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2022- 2005: Çocuklar Duymasın

2004- 2005: Çocuklar Ne Olacak

2010- 2014: Çocuklar Duymasın

2017: Meryem (Konuk oyuncu)

2017- 2018: Aslan Ailem

2007: Emret Komutanım Şah Mat

2015: Hannas

2016: Kolpaçino 3. Devre

2017: Organik Aşk Hikayeleri

FURKAN KIZILAY ŞARKILARI

2009: Aşksın Sen

2010: Her Şey Senle

2011: Karamel Kokun

2014: Ecem

2014: Vura Vura

2020: Alsam Seni (ft. Can Doe)

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet