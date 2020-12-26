Survivor fragmanı yayınlandı mı? Survivor fragmanı ne zaman yayınlanacak?

TV8'in merakla beklenen yarışması Survivor için sayılı gün kaldı! Tüm ülkede izleyicilerin merakla beklediği Survivor'da yarışacak isimler belli oldu. Acun Ilıcalı Survivor için müjdeyi verdi! Peki Survivor fragmanı yayınlandı mı? Survivor fragmanı ne zaman yayınlanacak?

TV8'in en heyecanlı ve en sevilen yarışması Survivor, 2021'de de ekranlarda olacak! Survivor Adası'na gidecek yarışmacılar belli oldu! Survivor Cemal Hünal ve Batuhan Karaca gibi birçok sürpriz yarışmacıyla Ocak ayında başlayacak!

SURVİVOR FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Survivor 2021'e sayılı günler kaldı. Survivor 2021 için gün sayan seyirciler fragmanı ve yarışmacıları merak etmeye başladı. Acun Ilıcalı Survivor 2021 fragmanının yayın tarihini açıkladı. Acun Ilıcalı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında Survivor 2021 fragmanının gösterileceğini söyledi!