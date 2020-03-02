Survivor Fatma Günaydın kimdir? Fatma Günaydın nereli, kaç yaşında?

02.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:50

Survivor Fatma kimdir? Küçük yaşta futbol oynamaya başlayan Günaydın, sonraki dönemde futbolu bıraktı ve televizyona yöneldi. BKM yapımda başarılı çalışamalarda yer aldı. Fatma Günaydın boyu kaç? Survivor Fatma Günaydın nereli?

FATMA GÜNAYDIN KİMDİR?

Yarışmacı, 28 Nisan 1995 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Fatoş olarak bilinen Günaydın, 5 kardeş. 7 ve 8. sınıfta okulun kız futbol takımında yer aldı ancak ileleyen süreçta futbolu bıraktı. Okul döneminde tüm sporlarla igilendi. Lise yıllarında seyahat etmeye merak sardı. Lisede ve üniversitede moda tasarım okudu. Kariyerine ilk olarak BKM yapımda başladı ve Bizim Köyün Şarkısı, Deliha 2, Jet Sosyete gibi projelerde yer aldı.

Üniversite eğitimi sonrası yabancı dil için Malta'ya gitti ve 6 ay orada yaşadı. Bu süreç içerisinde kendi hakkında yeni şeyler öğrendi ve farkına vardı. Seyahat etmeyi, dans etmeyi seviyor. Karanlıkta yalnız başına kalamıyor.

Survivor yarışmasına katılan Fatma Günaydın, 1.65 - 1.70 arasında bir boya sahiptir.