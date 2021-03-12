Survivor Erman diskalifiye mi oldu?
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Survivor Erman diskalifiye mi oldu?

12.03.2021 03:13 | Son Güncelleme: 12.03.2021 03:21
Survivor Erman diskalifiye mi oldu?

TV 8'in başarılı yapımı Survivor 2020 ünlüler takımında yer alan Erman Altıkardeş diskalifiye olmuştu. Survivor Erman diskalifiye mi oldu? Survivor Erman neden diskalifiye oldu? Survivor Erman kimdir? Erman Altıkardeş kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor Erman Altıkardeş neden ayrıldı? Erman Altıkardeş instagram adresi ne?

Survivor 2020'de ünlüler takımında yarışmakta olan Erman yarışmadan diskalifiye oldu. Survivor Ermen Survivor 2020'de adada yaklaşık 2 hafta kalmıştı. Survivor Erman diskalifiye mi oldu? Survivor Erman neden diskalifiye oldu? Survivor Erman kimdir? Erman Altıkardeş kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor Erman Altıkardeş neden ayrıldı? Erman Altıkardeş instagram adresi ne?

SURVİVOR ERMAN NEDEN DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Survivor 2020'de yarışmanın başladığı ilk günlerden itibaren adaya bir türlü uyum sağlayamayan Erman, yarışmacılardan Yasin ile kavga etmiş ve diskalifiye olmuştu. Konseyde Acun Ilıcalı şu açıklamayı yaparak Erman Altıkardeş'in diskalifiye olma nedenini ise şöyle açıklamıştı:

"Biz Erman'ın Survivor'a adapte olamadığını, devam edecek durumda olmadığını kararlaştırdık. Erman bu sebeple Survivor'a devam etmeyecek."

Survivor Erman diskalifiye mi oldu?

SURVİVOR ERMAN KiMDİR?

22 Şubat 1996 tarihinde doğan Erman Altıkardeş, Balkan göçmeni bir ailenin çocuğudur. Küçük yaşlarında Altay Spor Kulübü'nün altyapısında spor hayatına ve kariyerine başladı.

Lise öğrenimini Nevvar Salih İşgöre lisesi, Üniversite eğitimini ise Yaşar Üniversitesi Lojistik bölümünde tamamladı.Başarılı bir kaleci olan Erman Altıkardeş, Almanya'da One Nation Cup'ta ülkesini uluslararası seviyede temsil etmiştir. Kaleci olarak Özçamdibispor, Altay ve son olarak 2013 senesinde Ekol Göz Menemenspor formaları giymiştir.

ERMAN ALTIKARDEŞ İNSTAGRAM ADRESİ NE?

Bir dönemi Survivor yarışmacısı Erman Altınkardeş instagram hesabı, 'altikardesErman' hesabıdır.

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