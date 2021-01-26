Survivor Emin kimdir? Survivor Emin Günenç kimdir, kaç yaşında, instagram adresi ne? Survivor Emin nereli?
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Survivor Emin kimdir? Survivor Emin Günenç kimdir, kaç yaşında, instagram adresi ne? Survivor Emin nereli?

26.01.2021 18:27 | Son Güncelleme: 26.01.2021 18:36
Survivor Emin kimdir? Survivor Emin Günenç kimdir, kaç yaşında, instagram adresi ne? Survivor Emin nereli?

Survivor Emin, 2021 Gönüllüler kadrosunda yer aldı. Survivor 2021'de Gönüllüler takımı yarışmacı Emin Günenç yarışmanın takipçileri tarafından araştırılıyor. Gönüllüler takımı yarışmacılarından biri olan Survivor Emin kimdir? Survivor Emin Günenç kimdir, kaç yaşında, instagram adresi ne? Survivor Emin nereli?

Survivor 2021 Gönüllüler takımı kadrosu açıklandı. Oyuncu Emin Günenç, Survivor 2021 gönüllüler takımı kadrosunda yer aldı. İddialı isimler arasında yer alan Survivor Emin futbol ile ilgilenmektedir. Peki ama Survivor Emin kimdir, Survivor Emin Günenç kimdir, kaç yaşında?

SURVIVOR EMİN KİMDİR?

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Emin Günenç 1994, Tekirdağlıdır. Survivor Emin kendini, "Merhaba ben Emin Günenç, 23 Temmuz 1994'de İstanbul'da doğdum. Tekirdağ Şarköylüyüm. 8 yaşında futbola başladım. 18 yaşına kadar futbol oynadım sakatlanınca bırakmak zorunda kaldım.

Üniversiteyi Marmara Üniversitesi makine ressamlığı bölümünde okudum. Üniversite bitince oyunculuk eğitimi aldım. En son Kanal D'de yayınlanan Bir Annenin Günahı dizisinde oynadım." cümleleriyle anlatmaktadır.

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