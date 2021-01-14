Survivor Emin Günenç kimdir, kaç yaşında? Emin Günenç kimdir? Hayatı ve biyografisi
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Survivor Emin Günenç kimdir, kaç yaşında? Emin Günenç kimdir? Hayatı ve biyografisi

14.01.2021 22:12 | Son Güncelleme: 14.01.2021 22:15
Survivor Emin Günenç kimdir, kaç yaşında? Emin Günenç kimdir? Hayatı ve biyografisi

Survivor Emin Günenç kimdir, kaç yaşında merak ediliyor.Yeni kadrosu ve takımlarıyla yeniden başlayan sevilen yarışma Survivor'da heyecan devam ediyor. Yarışmanın bu sezon yarışmacıları da merak konusu oldu. Peki bu isimler arasında en dikkat çekenlerden biri olan Emin Günenç kimdir? Emin Günenç hayatı ve biyografisi

Survivor Emin kimdir merak ediliyor. Soruları Survivor 2021 izleyicisi tarafından merak konusu oldu. Gönüllüler takımının genç yarışmacısı Emin performansı ile dikkat çekiyor. İşte Survivor Emin hayatı hakkında detaylar haberimizde...

SURVİVOR EMİN KİMDİR?

Emin Günenç, 23 Temmuz 1994'de İstanbul'da doğdu. Tekirdağ Şarköylü olan Emin Günenç, 8 yaşında futbola başladı. 18 yaşına kadar 10 sene boyunca futbol oynamıştır. Geçirdiği talihsiz bir sakatlık sonucunda futbol hayatını bırakmak zorunda kalmıştır.

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