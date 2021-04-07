Survivor Ekstra sunucusu Semih Öztürk kimdir? Semih Öztürk kaç yaşında, nereli?

Survivor Ekstra sunucusu Semih Öztürk kimdir? Semih Öztürk kaç yaşında, nereli? Survivor Ekstra programında yaptığı yorumlarla dikkatleri çeken Semih Öztürk izleyicilerin ilgi odağı oldu. Peki, Semih Öztürk kaç yaşında, nereli? Survivor Ekstra sunucusu Semih Öztürk kimdir?

Survivor gündemini yorumlayan Semih Öztürk, Survivor Ekstra programında yaptığı değerIendirmelerle ilgi odağı oldu. Peki,Survivor Ekstra sunucusu Semih Öztürk kimdir? Semih Öztürk kaç yaşında, nereli?

SEMİH ÖZTÜRK KİMDİR?

Doğum tarihi: 1990

Kaç yaşında: 31yaşında

Nereli: Bursa

Aslen Bursalı olan Semiha Öztürk,1991 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nde tamamladı.

TV8'in "Ütopya" ve "Survivor" yarışma programlarıyla tanıdığımız Semih Öztürk bugünStar TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. 2016 yılında SUrvivor yarışma programını gönüllüler takımında yer alan Öztürk, orada yaşadıklarını ve bilinmyeneleri bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'ta anlatacak. Heyecanla beklenen yayını kaçırmayın. Peki, Semih Öztürk kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Semih Öztürk kaç yaşında, biyografisi nedir? Semih Öztürk hakkında bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.