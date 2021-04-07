Survivor Ekstra sunucusu Murat Özarı kimdir? Murat Özarı kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Survivor Ekstra sunucusu Murat Özarı kimdir? Murat Özarı kaç yaşında, nereli?

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Survivor Ekstra sunucusu Murat Özarı kimdir? Murat Özarı kaç yaşında, nereli?

Survivor Ekstra programında yaptığı yorumlarla dikkatleri çeken Murat Özarı izleyicilerin ilgi odağı oldu. Peki, Murat Özarı kaç yaşında, nereli? Survivor Ekstra sunucusu Murat Özarı kimdir?

Survivor 2021'de adaya veda isim Doğan oldu
Survivor 2021'de adaya veda isim Doğan oldu

Survivor gündemini yorumlayan Murat Özarı, Survivor Ekstra programında yaptığı değerIendirmelerle ilgi odağı oldu. Peki,Survivor Ekstra sunucusu Murat Özarı kimdir? Murat Özarı kaç yaşında, nereli?

MURAT ÖZARI KİMDİR?

Survivor Ekstra programı sunucuları arasında yer alan Murat Özarı 49 yaşındadır. Murat Özarı, 1971 yılında İstanbul'da doğmuştur. Galatasaray ile bütünleşen ve Milli Takımın efsane futbolcularından olan Coşkun Özarı'nın oğludur.

Murat Özarı'nın babası, Galatasaray'da forma giyen ve Milli takım eski teknik direktörlerinden olan Coşkun Özarı'dır. 1931 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiş 2011 yılında 80 yaşında vefat etmiştir.

Murat Özarı günümüzde TV8 ekranında yayınlanan Survivor Ekstra programında yorumcu olarak yer alıyor.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Cahit Özkan Meral Akşener Süleyman Soylu Alparslan Türkeş
Magazin Alişan Hazal Kaya Bahar Candan Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Fatih Terim Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Survivor Ekstra sunucusu Murat Özarı kimdir? Murat Özarı kaç yaşında, nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 01:07:50. #1.14#
title