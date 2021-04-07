Survivor Ekstra sunucusu Murat Özarı kimdir? Murat Özarı kaç yaşında, nereli?

Survivor Ekstra programında yaptığı yorumlarla dikkatleri çeken Murat Özarı izleyicilerin ilgi odağı oldu. Peki, Murat Özarı kaç yaşında, nereli? Survivor Ekstra sunucusu Murat Özarı kimdir?

Survivor gündemini yorumlayan Murat Özarı, Survivor Ekstra programında yaptığı değerIendirmelerle ilgi odağı oldu. Peki,Survivor Ekstra sunucusu Murat Özarı kimdir? Murat Özarı kaç yaşında, nereli?

MURAT ÖZARI KİMDİR?

Survivor Ekstra programı sunucuları arasında yer alan Murat Özarı 49 yaşındadır. Murat Özarı, 1971 yılında İstanbul'da doğmuştur. Galatasaray ile bütünleşen ve Milli Takımın efsane futbolcularından olan Coşkun Özarı'nın oğludur.

Murat Özarı'nın babası, Galatasaray'da forma giyen ve Milli takım eski teknik direktörlerinden olan Coşkun Özarı'dır. 1931 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiş 2011 yılında 80 yaşında vefat etmiştir.

Murat Özarı günümüzde TV8 ekranında yayınlanan Survivor Ekstra programında yorumcu olarak yer alıyor.