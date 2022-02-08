Survivor dün kim kazandı? Survivor'da dün ne oldu?

Survivor kim kazandı? merak konusu oldu. TV8'in en çok izlenen yarışma programı Survivor dokunulmazlık kim kazandı? 7 Şubat dünkü Survivor'da dokunulmazlık hangi takım kazandı? Survivor dokunulmazlık hangi takım kazandı? 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Haftanın 3. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İzleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte detaylar...

SURVİVOR KİM KAZANDI?

Survivor 'da dün akşam 3. dokunulmazlık oyunu oynanıyor.Dünkü dokunulmazlık oyununda erkek yarışmacılar erkeklerle, kadın yarışmacılar ise kadınlarla yarışıyor. Eşitlik olması durumunda en iyiler turuna geçilecek. Heyecan dolu anların yaşandığı kadınlar mücadelesinde dokunulmazlık oyununu 8 - 6 gönüllüler kazandı. Erkekler mücadelesini ise ünlüler 8-4 kazandı ve genel skorda 1-1 eşitlik var. En iyiler mücadelesine geçildi. En iyiler mücadelesinde gönüllüler 3 - 1 kazanarak seride 2 - 1 öne geçti ve dokunulmazlığı kazanan takım oldu.

Kadınlar Mücadelesi:

Ünlüler 6 - 8 Gönüllüler

Erkekler Mücadelesi:

Ünlüler 8 - 4 Gönüllüler

En İyiler Mücadelesi:

Ünlüler 1 - 3 Gönüllüler

Genel Skor: Ünlüler 1 - 2 Gönüllüler

Dokunulmazlık oyununu kazanan takım gönüllüler oldu..

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