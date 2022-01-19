TV8'de Survivor All Star 2022 sezonu başladı. Heyecanlı dolu anlar yaşanan yeni bölümde sürgün adasına giden 4. isim belirlendi. Peki, Survivor dün akşamki konseyi izle! Survivor All Star 2022 son bölüm izle! Survivor 4. bölüm full izle! linki haberimizde...

SURVİVOR DÜN AKŞAMKİ KONSEYİ İZLE!

SURVİVOR ALL STAR 2022 SON BÖLÜM İZLE!

Survivor 'da bu akşam 4. dokunulmazlık oyunu oynandı. Bu akşamki dokunulmazlık oyununda erkek yarışmacılar erkeklerle, kadın yarışmacılar ise kadınlarla yarışıyor. Eşitlik olması durumunda en iyiler turuna geçilecek. Heyecan dolu anların yaşandığı kadınlarda dokunulmazlık oyununu 8 - 5 ünlüler kazandı. Erkekler ise ünlüler gönüllüleri 8-4 mağlup etti ve genel skorda durum 2-0 ünlülerin lehine sonuçlandı. Survivor'da 4. dokunulmazlık oyununu ünlüler kazandı.

Dokunulmazlık oyununu ünlüler kazandığı için sürgün adasına gidecek 4. isim gönüller arasında yapılacak oylama ile belli oldu.

Dünkü dokunulmazlık oyununu da gönüllüler kaybetmişti ve sürgün adasına giden 3. isim Gizem olmuştu.

Bugün dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler arasında oylama başladı:

Oylamaya göre;

Berna: 2

Berkan: 1

Ardahan: 1

Hikmet: 3

Yasin: 1

Yağmur: 1

Anıl: 1

Gökhan: 1

Sürgün adasına giden isim Hikmet oldu.

Survivor'dan elenen isim, 19 Ocak Çarşamba akşamı 4 eleme adayı arasında yapılan SMS sonuçlarına göre belli olacak.

Survivor All Star 2022 son bölüm izlemek için buraya tıklayınız.

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