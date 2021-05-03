Survivor Dora neden yok? Dora neden yarışmıyor, sakatlandı mı? Ne zaman geri dönecek?

Survivor'da Dora yarışmalarda neden oynamıyor izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki Survivor Dora niye oynamıyor? Survivor Dora yarışmada neden oynamıyor? Survivor Dora sakatlık mı geçirdi? Survivor Dora sakatlandı mı, rahatsızlığı ne? Dora neden yok, ne zaman geri gelecek?

Survivor Dora sakatlandı mı, iyileşecek mi merak edildi. Survivor Dora neden oyunlarda oynamıyor? Sakatlığı ne? Survivor Dora ödül oyununda neden oynamıyor? Survivor Dora neden yok? Dora neden yarışmıyor, sakatlandı mı? Ne zaman geri dönecek?

SURVİVOR DORA NEDEN YOK, NEDEN YARIŞMIYOR?

Survivor Dora sakatlığından dolayı 3 Mayıs bugünkü Ödül oyununda yer almadı. Ayrıca Dora oyun alanında da yer almadı.

SURVİVOR DORA KİMDİR?

Survivor 2021 kadrosunda yer alacağı açıklanan Uğurtan Dora'nın hayatıyla ilgili ilk olarak kaç yaşında olduğu bilgisini verelim. Survivor yarışmacısı Uğurtan Dora, 7 Kasım 1984 İstanbul'un Şişli semtinde doğmuştur. Uğurtan Dora 37 yaşındadır. Bu bilgilerin ardından Survivor Uğur ile ilgili diğer bilgilere geçelim. İşte Uğurtan Dora'nın eğitim ve öğretim hayatına dair ayrıntılar…

SURVİVOR UĞURTAN DORA INSTAGRAM HESABI NE?

Uğurtan Dora Dora sutopu, jimnastik, kürek, basketbol, ve fitness spor dallarıyla ilgileniyor. Lisanslı basketbol ENKA – TOFAŞ - Beykozspor'da lisanslı olarak basketbol geçmişi olan Uğurtan Dora ,Fas, Cezayir, Tunus ve İran'da IMMİB ticaret heyeti ve bakanlar kurulu adına tercümanlık yapmış. Yves Rocher'da 2013-2018 yılları arasında yöneticilik yapmış.Uğurtan Dora Dora, 2000 yılında bu yana 50'dan fazla reklamda rol aldı.

Survivor Uğrtan Dora "ugurtandora" sosyal medya hesabından paylaşımlar yapıyor.