Survivor Dora kimdir? Survivor Dora kaç yaşında, aslen nereli? Survivor Uğurtan Dora biyografisi!

Survivor'da dün akşam final heyecanı yaşandı. Survivor'da bu hafta ilk dokunulmazlığı alan isim İsmail oldu ve eleme potası için Dora'nın ismini verdi ve adaya veda eden son isim oldu. Survivor'dan elenen Dora'nın hayatı merak edildi. Peki, Survivor Dora kimdir? Survivor Dora kaç yaşında, aslen nereli? Uğurtan Dora ne iş yapıyor? Survivor Uğurtan Dora hayatı ve biyografisi nedir?

Survivor'da dün akşam final heyecanı yaşandı. Survivor'da bu hafta ilk dokunulmazlığı alan isim İsmail oldu ve eleme potası için Dora'nın ismini verdi ve adaya veda eden son isim oldu. Survivor'dan elenen Dora'nın hayatı merak edildi. Peki, Survivor Dora kimdir? Survivor Dora kaç yaşında, aslen nereli? Uğurtan Dora ne iş yapıyor? Survivor Uğurtan Dora hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

SURVIVOR DORA KİMDİR?

Uğurtan Dora, 7 Kasım 1984 İstanbul'un Şişli semtinde doğmuştur.2000'de Saint Benoit Fransız Lisesi ortaokul bölümünden mezun olan Survivor Uğurtan Dora, 2004 yılında Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'ni tamamladı. Survivor Uğurtan Dora, yüksek öğrenimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi'nde İktisat bölümünde yaptı. Fas, Cezayir, Tunus ve İran'da IMMİB ticaret heyeti ve bakanlar kurulu adına tercümanlık yapan Dora, Yves Rocher'da 2013-2018 yılları arasında yönetici olarak görev aldı. Dora, 2000 yılında bu yana 50'dan fazla reklamda rol aldı.