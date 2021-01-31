Survivor Doğan Keser kimdir? 'Sensin' diyen fenomen şeffaf kargo olarak bilinen Doğan Keser Survivor'a mı geldi?

Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Sosyal medya fenomeni Doğan Keser'in Survivor'a gelmesi hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Survivor Doğan Keser Kimdir? 'Sensin' diyen fenomen şeffaf kargo olarak bilinen Doğan Keser Survivor'a mı geldi?

Survivor yedek isim yarışmacısı belli oldu. 'Sensin' diyen fenomen Doğan Keser Survivor'da yerini alıyor. Survivor Doğan Keser kimdir? 'Sensin' diyen fenomen şeffaf kargo olarak bilinen Doğan Keser Survivor'a mı geldi?

SURVIVOR YEDEK YARIŞMACI DOĞAN KESER KİMDİR?

Survivor 2021 yarışmasına yedek yarışmacı kadrosu içinde katılan Doğan Keser, yaptığı paylaşımın ardından izleyenler için merak konusu oldu. Sonrasında Survivor fragmanında görülen Doğan Keser, sosyal medyada paylaştığı videolarla gündem olan bir isim.

Doğan Keser, kendine has tarzıyla ve yaptığı danslar ile oldukça yetenekli ve insanları güldüren bir kişiliğe sahip.

1995 yılında (25 yaşında) İstanbul'da dünyaya gelen Doğan Keser, İstanbul'da bulunan iş yerinden satış yapmaktadır.