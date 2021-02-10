Survivor Doğan elendi mi? Survivor Doğan kimdir? Doğan Keser nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Survivor Doğan Keser bu haftanın eleme adayı oldu. Eleme adaylarından birisi olan Doğan Keser kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne vatandaşlar tarafından merak edildi. Doğan Keser elendi mi? Survivor kim elendi? Doğan Keser hayatı ve biyografisi!

Bugün eleme konseyinde eleme adaylarından birisi adaya veda edecek. Eleme adaylarından olan Doğan Keser kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

SURVİVOR DOĞAN ELENDİ Mİ?

Henüz elenen isim açıklanmadı.

SURVİVOR DOĞAN KESER KİMDİR?

Survivor yarışmasına yedek olarak katılan Doğan Keser 1995 yılında doğdu. Zeytinburnu spor altyapısında yetişen Doğan Keser, profesyonel olarak A takımda oynadı.

Doğan Keser doğum tarihi : 1995

Doğan Keser kaç yaşında : 25 yaşında

Doğan Keser mesleği ne : Serbest meslek

Doğan Keser, askerlik dönüşünde de çeşitli serbest meslek işlerinde bulundu. Sonrasında abisiyle istanbul Bakırköy'de perakende erkek giyim mağazası açtı. 25 yaşında olan Doğan Keser sosyal medya fenomeni olarak geniş bir kitleye sahiptir. Fenomen Doğan Keser ''Sensin'' videolarıyla ünlenmişti. Doğan Keser, evli ve 1 kız babası.