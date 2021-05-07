Survivor'dan elenen Melis, takım arkadaşı İsmail Balaban'a sitem etti

Survivor 2021'den elenen Melis Sezer, adaya veda ettikten sonra hem takım arkadaşlarına sitem etti hem de gönlündeki şampiyon adayını açıkladı. Takım arkadaşı İsmail Balaban'a sitem eden Melis, "Beni kaybetmek onlar için önemli olsaydı yerime potaya SMS'i yüksek olduğu için Batuhan'ı koyabilirdi. Bir şeyleri tahmin edip bile bile yapması beni üzdü" dedi.

Survivor 2021'den en son ayrılan Melis Sezer, yarışmaya veda ettikten sonra ilk röportajını verdi. Takım arkadaşlarından İsmail Balaban'a sitem eden Melis, şampiyonluk adayının gönüllüler takımındaki Poyraz olduğunu söyledi.

"BUNDAN SONRA DOKUNULMAZLIKLARA ASILSINLAR"

Ünlüler takımından bahseden Melis, "Ben elendikten sonra takımda dört kişi kaldı. Hepsi birbirinden iyi oyuncular. Çok fazla değişiklik olacağını düşünmüyorum. Bundan sonra ciddi anlamda tüm dokunulmazlık oyunlarına asılmalarını beklerim"

"KENDİMİ ÜSTÜN GÖRDÜĞÜM İNSANLARDAN ÖNCE ELENMEK BENİ ÜZDÜ"

Erken elenmenin kendisini üzdüğünü söyleyen Melis, "Gönüllüler takımında performans olarak değerlendirdiğimde kendimi daha üstün gördüğüm birkaç kişi vardı. Onlardan önce elenmek beni üzdü. Karşı takımı eleyemememiz tamamen bizim hatamız. Bu sorumluluğu üzerime de alıyorum. Bir yerlerde demek ki ben de sayılarımı alamadım ki dokunulmazlık oyununu kaybettik" ifadelerini kullandı.

"İSMAİL, POYRAZ VE BERKAY FİNALİST OLABİLİR"

Gönlündeki şampiyonluk adayının gönüllüler takımından olduğunu belirten Melis, şu ifadeleri kullandı: "İsmail Balaban olabilir. İyi bir sporcu, şampiyonluğun yakışacağını düşünüyorum. Oldukça hırslı, hiçbir zaman mücadeleyi bırakmayacaktır. Karşı takımdan da Poyraz oldukça hırslı, SMS'lerde gördüğüm kadarıyla halk tarafından da seviliyor. Berkay'ı da finalist adayı olarak görüyorum.

"İSMAİL SMS'İMİN DÜŞÜK OLMASINI BİLMESİNE RAĞMEN BENİ POTAYA KOYDU"

Elenmesiyle ilgili İsmail Balaban'a sitem eden Melis Sezer sözlerine şöyle devam etti: "İsmail beni adımı adil olması açısından söylediğini belirtti. Ne, ne kadar adil bilemiyorum. Merve potada olduğu için beni de potaya koymak neye göre adil? Bizi mi çarpıştırmak istedi, anlayabilmiş değilim. Benim SMS'imin düşük olma ihtimalini biliyordu.

"İLK POTAMDAN ÇIKAMADIM"

İsmail, Batuhan ve ben iyi anlaşıyorduk. Beni kaybetmek onlar için önemli olsaydı yerime potaya SMS'i yüksek olduğu için Batuhan'ı koyabilirdi. Bunu yapmayı tercih etmedi ve ben de ilk potamdan çıkamadım. Bir şeyleri tahmin edip bile bile yapması beni üzdü. Potaya girdiğimde eleneceğimi hissetmiştim. Buna kendimi asla hazırlayamazdım. Çok üzüldüm, ilk başta bir şeyleri ifade edemedim, boğazımın düğümlendiğini hissettim. Oradaki düşüncelerimi ifade etmeye çalışırken bile kötü hissediyorum. Veda her zaman zor olmuştur. İlk düşündüğüm şey başarısız hissetmek oldu. Biraz düşününce aklıma ilk gelen ise 'elimden geleni yaptım, hiçbir yerde pişmanlık duymuyorum, keşke dediğim bir şey yok'. Elendikten sonra Acun Bey'in hakkımda söyledikleri çok hoşuma gitti. Eğer burada iz bırakabildiysem ne mutlu bana. Herkese teşekkür ediyorum. Bu kadar hafta yarıştım, mutluyum."