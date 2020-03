Survivor'dan elenen isim Tayfun Erdoğan oldu Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımından adaya veda eden isim ünlü şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan oldu.

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor, dün akşam 22. yeni bölümüyle ekrana geldi. Eleme heyecanının yaşandığı yarışmada Ceyhun, Evrim ve Tayfun arasından yarışmaya veda isim belli oldu.

ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Survivor'ın 5. haftasında dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı ada konseyinde oylamaya gitti ilk eleme adayı Cem Can seçildi. Ancak SMS oylaması sonuçlarına göre gönüllülerden en yüksek oyu alan iki yarışmacı Cemal Can ve Nisa olunca böylece Cemal Can'ın eleme adaylığı düştü. Acun Ilıcalı ise bu durumda en yüksek oyu alan 3 yarışmacının, elemeye kalacak isimlerini belirleyeceğini söyledi. SMS oylamasında en çok oy alanlardan Nisa, Tayfun'un, Cemal Can, Ceyhun'un, Yunus Emre ise Evrim'in adını verdi.

TAYFUN ELENDİ

Survivor gönüllüler takımında elemeye kalan Evrim, Ceyhun ve Tayfun arasında adaya veda eden isim ünlü şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan oldu.

TAYFUN ERDOĞAN KİMDİR?

Tayfun Erdoğan, 4 Kasım 1991 yılında Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğdu. İlkokul ve ortaokul Bisaş İlkögretim Okulunda okudu. Bir dönem Bursaspor alt yapısında futbol oynayan Tayfun, liseyi de Bursa Hasan Ali Yücel lisesinde okuyup mezun oldu. Uludağ üniversitesi 2 yıllık İşletme Bölümünden mezunu olan Tayfun Erdoğan, Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunduğu Evleneceksen Gel programına katılarak adını duyurmuştu.